Delincuente roba un celular a una jubilada que se bajaba de un auto

Un violento asalto en perjuicio de una docente jubilada se perpetró en el barrio San Agustín de Concordia cuando un delincuente la sorprendió, la revolcó por el piso, le quitó el celular y emprendió una veloz carrera.

El hecho de violencia e inseguridad ocurrió en el barrio San Agustín, precisamente en inmediaciones de calle Echagüe al 600 de Concordia.

Norma, la mujer que sufrió el violento asalto, aseguró según detalla: “Sí me revolcó. No me sacó la cartera, pero como los vecinos tienen cámaras intervino la poli. Es un ladrón que salió hace una semana. Hay muchos en Concordia. A cuidarse. !!Aparecen de la nada. Una fuerza brutal, están drogados y van directamente a los tranzas. Gracias a Dios hasta ahora no llevan armas”, escribió textualmente la víctima en las redes sociales.

En diálogo con un comerciante y testigo del violento hecho delictivo, comentó, que “la señora Norma bajó del auto y mientras esperaba afuera que yo la atendiera, pasó un individuo por la calle, por detrás del auto”. Y agregó: “Cuando ella estaba de espalda, le arrebató el celular y salió corriendo. En el video se ve clarito”, acotó el comerciante.

Del mismo, el comerciante dijo que “la señora venía del centro y en ese momento estaba desactivando el estacionamiento medido. Ni se imaginó que el individuo la iba atacar”. Sobre el malviviente, comentó que “era un desconocido” y comentó que el sujeto “la tiró al suelo y la lastimó toda. Quedó muy dolorida y le rompió los anteojos”. Asimismo, explicó que el terreno tiene un desnivel y, por eso, cuando el ladrón le arrebató el teléfono, la damnificada perdió el equilibrio y cayó brutalmente al suelo. Finalmente, el comerciante cerró implorando: “Esperemos que no pase más esto”.