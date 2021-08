Delincuentes cortaron cables y dejaron a LT15 fuera del aire

Este viernes a las 20:05 la radio LT 15 de Concordia quedó fuera del aire y por el lapso de tres horas, tras el accionar vandálico de desconocidos que cortaron el cable transmisor con un cuchillo serrucho, además de romper candados y puertas de la casilla de acoplamiento.

La emisora sufrió un hecho de similares características el pasado 3 de diciembre y el robo aún continúa sin esclarecimiento. Las autoridades de la radio se suman al pedido de los vecinos de la zona de mayor seguridad y recorridas nocturnas por parte de los efectivos del destacamento de Estación Yuquerí, ubicado a tan sólo 300 metros de la planta transmisora.

Jorge Demonte, director general de LT 15 dijo sobre lo ocurrido: “Se corta la transmisión y cuando vimos que el equipo que fue a revisar no regresaba, fue un técnico. Desconocidos cortaron el cable que une el transmisor con la antena con intenciones de robo. Estimamos que no fue un robo premeditado porque utilizaron un cuchillo tipo serrucho de muy mala calidad, pero para nosotros implica un daño muy grande porque eso se tradujo en tres horas en que la radio no pudo cumplir con su programación y su función social en la región”, explicó.

E insistió: “No estaban preparados para el robo, por eso hoy estamos sufriendo las consecuencias más que nada de los destrozos que provocaron. Entraron a la casera de acoplamiento tras pegarle una patada a la puerta y no tocaron nada, sólo roturas”, mencionó Demonte.

Vale destacar que la planta transmisora de LT 15 está ubicada en una zona rural de Estación Yuquerí, sobre Ruta 22: “Nadie vio nada. Los vecinos de la zona también han sufrido robos en los últimos tiempos, tanto de herramientas como de animales. Todos pedimos mayor presencia policial y recorridos nocturnos”, mencionó el director y recordó que, lamentablemente, aún no se esclareció el último hecho de robo y vandalismo ocurrido en la planta el 3 de diciembre de 2020. “Hoy estamos al aire con una reparación precaria para garantizar la llegada a todos los hogares”, concluyó.

Fuente: UNO Entre Ríos