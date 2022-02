Demandaron a una cooperativa eléctrica de la provincia por doble cobro

Los usuarios del servicio eléctrico de la ciudad de La Paz se enfrentan a una situación peculiar que requiere intervención judicial.

En la boleta de luz de la Cooperativa de Electricidad y Otros Servicios Públicos La Paz Limitada, a cargo de la prestación del servicio, los usuarios advirtieron que se anexaba el cobro de la cuota de asociado a la factura por consumo de luz. Entonces, la pregunta que surgió es si esta forma de cobrarle a los asociados es correcta o irregular.

En el mercado eléctrico provincial, la distribuidora estatal Energía Entre Ríos SA (Enersa) concentra el 71% del mercado, con más de 390.000 usuarios en su área de concesión. El restante 29% se encuentra atendido por 18 cooperativas eléctricas a las que a su vez Enersa también brinda servicio, entre ellas la Cooperativa de La Paz.

Presentación ante la Justicia

El caso llamó la atención del Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (Codec), asociación sin fines de lucro que vela por el derecho de los consumidores, que rápidamente dio un diagnóstico en sintoná a las sospechas de los usuarios.

El asunto llegó a la Justicia de La Paz, cuando Codec presentó una acción colectiva de consumo contra la Cooperativa de Electricidad y Otros Servicios Públicos de La Paz, en el que se plantea que el cobro de la cuota de la cooperativa se debe realizar por separado.

La cooperativa tiene más de 10 mil usuarios, que se extienden en diferentes ciudades como La Paz, San Gustavo, El Solar, Estacas Paso Telégrafo, Tacuaras. Ombú, Yeso y Alcaraz.

Sin embargo, el expediente trastabilló en los Tribunales, puesto que la jueza Civil y Comercial de La Paz, Silvia Vega, se excusó de intervenir porque consideró que al ser usuaria de la red de energía eléctrica se veía afectada su imparcialidad. El asunto llegó hasta la Cámara Civil y Comercial de Paraná que debe resolver si su excusación es correcta o no.

Al respecto, la abogada Mariela Panceri, de Codec, explicó: “La jueza Vega se excusa planteando una cuestión personal, puesto que es usuaria. Entonces el caso va al otro juez Civil, (Diego) Rodríguez, quien sostiene que todos en La Paz son consumidores y que ese punto no es excusa suficiente para apartarse. Entonces, se inicia un incidente que se eleva a la Cámara de Paraná y que esperamos se resuelva cuanto antes”.

Sobre la acción de fondo de Codec, refirió: “A toda factura que tiene que ver con servicios públicos no se le puede agregar un adicional. Cuando la Cooperativa hace el contrato de concesión con Provincia, en el contrato se establece que no puede cobrar su cuota en la misma boleta”.

“Lo que pasa acá es que la Cooperativa cobra la cuota a asociados. No cobra aparte. De esta manera, el usuario tiene que pagar indefectiblemente el valor a la Cooperativa porque no puede desmembrar el pago del consuo de energía. Si no paga, le cortan la luz. La cuota tiene que ir en un troquelado aparte, libre e independiente. Esto está establecido por una ley nacional y en el contrato de concesión del servicio”, completó la letrada.

Finalmente, señaló que luego de que se resuelva el incidente de excusación de la magistrada de La Paz, el juez o jueza que tome el caso, deberá resolver el reclamo de fondo.

