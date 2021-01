Denuncian fiesta electrónica que duró cuatro días

La fiesta clandestina se realizó en una casa quinta de Estancia Grande, en la zona de Concordia. Vecinos se quejaron y la policía no habría podido interrumpir la misma porque no contaba con la orden judicial

Los vecinos de Estancia Grande, departamento Concordia, denunciaron que durante cuatro días debieron soportar música electrónica a todo volumen, gritos y descontrol de cientos de jóvenes en una casa quinta ubicada a unos metros de la autovía.

En el lugar se podían observar, según las fotografías, varios vehículos de alta gama y según comentaron los vecinos, en algunos momentos del día, los jóvenes salían afuera de la propiedad para hacer sus necesidades.

También afirmaron que la Policía de Estancia Grande llegó a esa finca en varias oportunidades, con la intención de impedir que ese evento clandestino continuara desarrollándose, pero que no habrían podido hacer nada porque no contaban con la autorización de la Justicia. “Acá los únicos responsables no son los jóvenes, sino el propietario del lugar que accede a alquilar su propiedad para una fiesta de esta magnitud y en plena pandemia”, criticaron los vecinos.

“Esto es el mundo del revés, porque los residentes tenemos que soportar el desorden y desprecio por la vida de personas que vienen de paso para hacer de las suyas, porque tienen derecho a divertirse, ¿mientras el resto de los vecinos que derechos tenemos? El de aguantar lo insoportable de la miseria humana”, se quejaron.