Denuncian que un docente abusó de su hija de dos años

La denuncia fue realizada en marzo pasado, pero aseguran que el docente no fue citado a declarar. Tampoco se implementó una medida de restricción de acercamiento y sostienen que el acusado pidió el traslado a una escuela rural.

La denuncia, según difundió la organización Mumalá que lucha contra la violencia de género, fue realizada en marzo pasado, pero por el momento, el docente, de 43 años, no fue citado a declarar por el fiscal Leandro Dayub, quien recibió la presentación.

Además tampoco se implementó una medida de restricción de acercamiento a pesar de la escasa distancia entre las viviendas de la madre y la pequeña, y la que ocupa actualmente el docente, mientras que en las redes sociales se conocieron amenazas de muerte atribuidas al sujeto.

“Entonces aguántate. . . cinco días aguanta sino te mato antes”, dice un audio atribuido al docente que su ex pareja habría grabado en 2019, cuando aún vivían juntos.

Según la entidad, a pesar de los pedidos de la abogada Laura Barber, que representa a la mujer, el fiscal Dayub también se negó a llamar al denunciado a declarar y a citar a testigos o a implementar algún tipo de avance en la investigación.

De acuerdo con lo que dejó trascender Mumalá, existen informes médicos y dichos de la pequeña que corroborarían los abusos, mientras que también hay pericias psiquiátricas en el acusado en el mismo sentido.

Ante la demora judicial, el docente, que actualmente no ejerce su profesión, podría reiniciar la actividad y trascendió que pidió ser trasladado a una escuela rural, en la que trabajaría en soledad. “Los fiscales Leandro Dayub y Nadia Benedetti tienen pruebas suficientes para avanzar en la causa pero para ellos, no alcanza. Siguen vulnerando los derechos de la víctima, de 2 años de edad, la vulneró su progenitor y lo sigue haciendo la Justicia, porque la víctima lo expresó y gritó, pero el fiscal Dayub no le creyó”, denuncia la entidad.