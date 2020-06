Denunciaron ante el Juzgado Federal a los aislados en Colón por su comportamiento en el Hospital

Una situación complicada se vivió en Colón, donde se debieron endurecer las restricciones a partir de una reunión social que originó más de una decena de contagios y que obligó a asilar a más de 100 personas.

Pese a las preocupaciones existentes y las medidas implementadas para evitar los contagios, en las últimas horas, se comenzaron a multiplicar en las redes, un par de fotografías que causaron indignación en la localidad de Colón.

Se trata de una foto que muestra a 11 de las personas aisladas por coronavirus en el hospital San Benjamín de Colón, compartiendo pizzas, gaseosas y helado, que habían pedido mediante “delivery”

Las críticas crecieron incesantemente en las redes sociales, debido a la foto de las personas que ocasionaron el contagio por conglomerado en esa ciudad y que provocó que la localidad, vuelva a la Fase 1 de la cuarentena.

Comunicado del hospital de Colón

Por su parte el Hospital San Benjamín brindó un comunicado ante los hechos que son de público conocimiento, por la publicación en redes sociales de fotos del interior de la sala de internación del hospital de personas en internación en la sala destinada a pacientes con COVID 19.

Luego de una reunión, la directora del nosocomio, Norma Hernández, elaboró un comunicado que reza lo siguiente: “Que no fue autorizada ninguna reunión social en el interior de la sala de internación. Que la institución provee los alimentos necesarios para la sustentación de las personas internadas”.

En otra parte indicó que: “Que ante la publicación en redes sociales de una fotografía donde se evidencia una actitud de los individuos que no se corresponden con las reglas impartidas por el personal de salud durante la internación y que demuestra una conducta desaprensiva de las personas internadas, la cual ha producido además evidente malestar en una sociedad que hoy se encuentra angustiada a la luz de los prejuicios sociales y económicos que un nuevo aislamiento generan; la Dirección ha procedido a comunicarse con la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay”.

“En dicha comunicación la fiscal indicó que, para preservar el orden institucional y que no se ponga en riesgo al personal sanitario ni se vulnere la paz social se procederá a notificar a las personas internadas en la sala de las normas de convivencia las cuales serán de cumplimiento obligatorio por parte de los internados”, añadió.

“Finalmente, esta Dirección recuerda a la sociedad que la permanencia de algunas de estas personas en la institución obedece a la necesidad de asegurar el aislamiento de pacientes que, por presentar una afección de salud altamente transmisible, a pesar de tener un estado clínico satisfactorio si no cumplieran una internación domiciliaria estricta pondrían en riesgo al resto de la sociedad. Ese riesgo sanitario, no desaparece, lo asumen exclusivamente los trabajadores del sistema de salud, que más allá de la consideración o no con un paciente cumplen el rol de cuidado que les compete y no son responsables por las actitudes irreflexivas de aquellos a los que cuidan”.