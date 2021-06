Depro cayó ante Chaco For Ever uno de los de arriba

Por la séptima fecha del Torneo Federal A, Chaco For Ever venció a Defensores de Pronunciamiento por 2 a 1, y continúa entre los primeros puestos de la zona 2.



El primer tanto del equipo chaqueño,fue a los 4 minutos, marcado por Ricardo Acosta -For Ever-. El empate de Depro llegó a los 31 minutos del segundo tiempo con un gol en contra de Marcos Fissore. Cinco minutos antes del pitido final, Claudio Santa Cruz anotó el gol del triunfo para el “Gigante de la Avenida”.



En la próxima fecha, el equipo dirigido por Daniel Cravero se enfrentará de visitante a Defensores de Villa Ramallo, que tiene 11 puntos, a diferencia de For Ever, que con el resultado de hoy llegó a 12 y permanece segundo junto a Gimnasia y Tiro de Salta.

Por la derrota, el equipo de la Liga de Colón no pudo salir de la zona baja de la tabla y Depro por su parte deberá recibir al puntero del Grupo, Racing de Córdoba que lidera con 17 puntos, y que venció a Sportivo Belgrano en la última fecha.

Este martes será el turno de Juventud Unida de Gualeguaychú, cuando visite a Sportivo Las Parejas desde las 16 en territorio santafesino y con arbitraje de Gustavo Benítes.