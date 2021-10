DEPRO goleó a Juventud 3 a 0 y se aseguró un lugar en el reducido

Defensores de Pronunciamiento venció 3 a 0 Juventud Unida y se aseguró un lugar en el Reducido, que definirá el segundo ascenso a la Primera B Nacional.



Depro goleó 3 a 0 a Juventud Unida con goles de Nazareno Rodríguez, Yair Gurnel y Jorge Rossi para los del Departamento.

En un choque clave, donde los dos necesitaban ganar, ya que los de Pronunciamiento tenían 35 puntos y Juventud 34. Buscaban quedar quintos para luchar por entrar a la Copa Argentina y casi asegurar jugar el Reducido.

En un primer tiempo de ida y vuelta, el local llevó más peligro al arco de Juventud y a los 40′ del primer tiempo Nazareno Rodríguez clavó el primer gol.

En el segundo tiempo, Depro amplió la diferencia por 2 a 0 a trave´s de Yair Gurnel, con mayor presencia en el campo de Juventud. A los 79′ minutos, Jorge Rossi sentenció el partido con un tercer gol.

Para Juventud, el partido del próximo domingo en su cancha ante Defensores de Villa Ramallo será fundamental para poder asegurar la clasificación con una victoria.

Resultados:

Crucero (M) 0 – Douglas Haig 0; Defensores (VR) 1 – Boca Unidos 0; Union (S) 1 – S. Las Parejas 2; Defensores (P) 3 – Juv. Unida (G) 0; Central Norte (S)4-Gimnasia (CdU) 0; Sp. Belgrano (SF)1 -Gimnasia (S) 1; Chaco For Ever 0 – Racing (C) 0.