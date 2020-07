Depro pide tiempo “Ojalá River entienda que es el partido de nuestra historia”

Yari Gurnel, vicepresidente de la institución, argumentó que el club entrerriano está prácticamente sin plantel por la pandemia del coronavirus.

A su vez, le suplicó a Gallardo que le den tiempo para poder prepararse. Yari Gurnel, vicepresidente de Defensores de Pronunciamiento (DePro), próximo rival de River en la Copa Argentina, manifestó que están “prácticamente sin plantel” para afrontar el partido, que aún no tiene una fecha programada. “El 90% de nuestros contratos vencieron en junio. River no nos encontraría en el mejor momento. Estamos prácticamente sin plantel y parados hace cuatro meses”, explicó Gurnel en declaraciones a Radio Trend Topic. El dirigente del equipo entrerriano aseguró que le diría a Marcelo Gallardo, técnico del ‘Millonario’, que les dé “tiempo de preparación que te la vamos a hacer difícil”. Además, admitió que “le pediría de sacarnos una foto. Soy hincha de Boca pero reconozco lo que hizo por River todos estos años”. “Ojalá River entienda que es el partido de nuestra historia y que este no es el contexto para jugarlo. En estas condiciones, un partido contra nosotros no les da mucho rodaje. Para nosotros, presentarnos ya sería cumplir porque se fueron jugadores fundamentales para nuestra estructura”, expresó Gurnel. El vicepresidente de Pronunciamiento, que juega el Torneo Federal A, comentó que le cuesta creer que “los entrenamientos se habiliten todos juntos”, aunque apuntó a que “el Federal A abarca todo el país y tenés realidades muy diferentes. AFA fue claro: sin estar las condiciones, no se pueden iniciar los entrenamientos”. Sin embargo, el principal problema para Gurnel es la crisis económica generada por la pandemia. “Para nuestra institución, es muy difícil llevar adelante la situación. Veo tremendamente complicado la parte económica. Nunca nos han hecho hacer algo que no esté a nuestro alcance. Hoy no tenemos información pero no parece que se vaya a jugar en un tiempo cercano el partido con River. Veremos cómo podemos llegar a ese momento”, concluyó.