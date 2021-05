Depro y Central Norte empataron en cero

En el Delio Esteban Cardozo Depro y Central Norte empataron cero a cero y ambos siguen sin poder ganar tras 6 fechas en el Torneo. El Depro acumula 4 empates y una derrota en cinco presentaciones mientras que el Azabache salteño, lleva 6 empates en 6 presentaciones.

Foto Prensa Depro.

En un partido que Central Norte fue dominador, no pudo romper el cero y por primera vez en el torneo no marca goles y también no recibió goles en la vuelta de Mauricio Pegini al arco.



Sobre el final se fue expulsado el central Cardozo en el equipo de Sergio Chitero y ahí Central Norte tuvo oportunidades para ganar el partido pero no le encontró la vuelta al rival que terminó jugando los últimos diez minutos con un hombre menos.



El próximo rival del Depro será Chaco For Ever de visitante, mientras que para el Azabache será Defensores de Villa Ramallo en el Martearena de Salta.



En otros resultados Racing de Córdoba, el líder de la Zona 2 se impuso como visitante ante Sarmiento de Resistencia 3 a 0. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo goleó 4 a 1 a Crucero del Norte, Chaco For Ever y Sportivo Belgrano empataron 1 a 1 y Boca Unidos de Corrientes- Las Parejas cierran mañana la 6ta fecha.