Depro y Unión de Sunchales empataron y quedaron a mano en Pronunciamiento

Defensores de Pronunciamiento y Unión de Sunchales igualaron 2 a 2, por la fecha 4 (Zona 😎 del Federal A, en una jornada soleada y de buen fútbol sobre el campo del estadio Delio Cardozo. Héctor Echagüe, de penal, y Lautaro Robles convirtieron para el equipo conducido por Sergio Chitero.

Un duelo entre dos equipos organizados y de ataques directos. Un partido intenso, en el que coincidieron en avanzar con varios jugadores sobre el área oponente. Los planteos, en definitiva, forjaron un desarrollo de juego entretenido y con varias ocasiones.

Apenas transcurridos los 3 minutos, derribaron en el área a Lautaro Robles y cobraron penal para Depro; tras unos minutos de atención médica por el golpe, Héctor Echagüe se encargó del tiro y colocó al palo izquierdo del arquero Leonardo Torres para el 1 a 0.

El Azulgrana predominaba en el partido. A los 20, un zurdazo seco y al ras de Agustín Guiffrey contuvo con esfuerzo el guardameta del Verde de Sunchales. Pero el local perdió la pelota durante un breve lapso, y en la primera que Unión se aproximó al área se produjo la infracción de Yair Gurnel sobre un mediocampista adversario: penal y gol del Tomás Attis en el minuto 25.

El equipo de Sunchales aprovechó el envión. Cuatro minutos después de la igualdad, el experimentado Denis Stracqualursi esperó en el segundo palo, recibió el centro a media altura y disparó de primera. Con un rato de superioridad, la visita sacaba rédito y lo daba vuelta.

Enseguida Depro respondió, toda una virtud en minutos de zozobras. Guiffrey otra vez probó con un zurdazo, que esta vez pegó en el poste y de rebote Lautaro Robles, con su característico olfato goleador, estampó el 2 a 2. Momentos de partidazo a la media hora de pleito.

Robles, a los 36 minutos, conectó un centro en el área aunque no tuvo precisión en el disparo. Ya en tiempo cumplido, se agregó una chance para el elenco de Sunchales tras un tiro libre que cabeceó Attis y pasó tan cerca que desde la delegación visitante gritaron “gol”.

UN PUÑADO DE CHANCES EN EL COMPLEMENTO

Para el segundo tiempo ambos ajustaron en lo defensivo. Depro fue levemente superior, no lo suficiente para marcar la diferencia. No hubo goles, pero el encuentro se mantuvo intenso y produjeron un puñado de ocasiones -sobre todo Depro-. A los 17, Guiffrey enganchó de derecha a izquierda y ejecutó un disparo del que Torres debió controlar en dos tiempos. A los 19, un cabezazo de Matías Rojo se fue apenas por encima del travesaño. A los 24, pivoteo de Robles -se lució en esa función-, apertura para Guiffrey y éste nuevamente probó al arco aunque desviado. Instantes después, remató Mauro Báez con la misma suerte.

El desenlace pareció una síntesis de ese ida y vuelta de casi todo el partido. A los 46 minutos casi lo gana el Azulgrana: contragolpe tras un córner mal pateado del rival, combinaron Kevin Meyer, Mauro Gutiérrez y, al final, el Tín Rodríguez trasladó y lanzó un disparo que rozó el palo. Y a los 47 casi lo gana el Bicho Verde: avance por el sector derecho que concluyó con un remate que también rozó el palo de David Correa.

Fue 2 a 2 en Pronunciamiento. El Depro dejó otra aceptable imagen de local pese a que todavía no pudo ganar en las primeras tres fechas disputadas en el Federal A, donde acumula 2 empates y una derrota.

SÍNTESIS:

Formación del Depro: Correa; Gurnel, Alvez, Cardozo, Mauri; Rodríguez, Echagüe, Laureiro, Guiffrey; Rossi y Robles. DT: Chitero.

Cambios: ST 15 Báez por Rossi; 23 Gutiérrez por Echagüe; 43 Meyer por Guiffrey.

Goles: PT 6 Echagüe -p- (D); 25 Attis -p- (U); 29 Stracqualursi (U); 31 Robles (D).

Árbitro principal: Brian Ferreyra.

Cancha: Delio «Catalo» Cardozo (Depro).