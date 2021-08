Desalojaron un terreno usurpado en el oeste de la ciudad

Uniformados de Comisaría Cuarta se hacen presentes en un terreno ubicado en Calle Belgrano entre sus pares 30 y 35 del Oeste , a raíz de una denuncia realizada en sede policial donde el propietario del mismo, de 42 años de edad, manifestaba ser víctima de una usurpación.

Una vez en el lugar se constató que habrían retirado parte de la alambrada perimetral y que en su interior se hallaban una 10 personas, mayores de edad entre los 30 y 50 años de edad. Así como también dos motovehículos, dos autos y un camión.

Ante esta situación se entrevistan con uno de los individuos, de 51 años de edad, a quien se le informa que ese terreno es privado y que debía retirarse, a lo que este manifiesta “… que había pasado varias veces y como no había nadie, lo ocupo y que de ahí no se va a retirar, porque no tiene donde ir…”. Asimismo solicitó que el propietario se haga presente con el título de propiedad y ahí se retiraba. Posteriormente se hace presente el propietario quien le exhibe la documentación pertinente y tras una extensa charla se logra que desistan de su actitud retirándose de lugar.

Lo acontecido es informado a la Fiscalía en Turno a cargo de la Dra. Gabriela Seró, disponiendo se realicen las actuaciones de estilo.