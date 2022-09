Descubrieron un mural de Artigas a 172 años de su fallecimiento

Con la presencia de autoridades uruguayas y argentinas, se descubrió en la tarde de este viernes, un nuevo mural artístico en homenaje al caudillo oriental José Gervasio Artigas, a 172 años de su fallecimiento, obra del artista Hernán Malleret. Por la mañana, se restituyó un cuadro del autor uruguayense Gonzaga Cerrudo, en el Palacio Municipal de Paysandú. La ceremonia, puede verse en directo por el canal de YouTube de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

A las 18.30, se inició la sencilla ceremonia que permitió descubrir un nuevo mural construido bajo el sistema de mosaico veneciano, el cuarto que realiza el artista Hernán Malleret. En esa instancia, el mural se realizó en homenaje al Gral. José Gervasio Artigas, propulsor e iniciador del federalismo en nuestra región, al cumplirse 172 años de su fallecimiento.

El acto fue presidido por los intendentes de Concepción del Uruguay, Martín Oliva y de Paysandú, Nicolás Olivera.

Asimismo, participaron los presidentes de las delegaciones argentina y uruguaya de la Comisión Administradora del Río Uruguay, José Eduardo Lauritto y Mario Ayala Barrios respectivamente; el Cónsul argentino en el Uruguay Nicolás Domingo; los intendentes de san Justo, Fernando Viganoni, de Pronunciamiento Ricardo Sandoval y de Colonia Elía Gabriel Barbará. También participó de la ceremonia, el Secretario General Jorge Gallo, en representación de la intendencia de Río Negro; el Senador provincial Horacio Amavet y el Diputado Provincial, Jorge Satto; el ex presidente municipal Carlos Schepens; concejalas y concejales de Concepción del Uruguay, y demás autoridades educativas, de seguridad y de organismos provinciales y nacionales, además de un numeroso público que acompañó la velada.

Palabras alusivas

En el inicio del acto, el artista plástico y autor del mural, Hernán Malleret destacó que “es un orgullo y un gusto poder realizar tamaña obra para uno de los próceres más importantes de nuestra zona como lo es José Gervasio Artigas. Pasaron las décadas y hubo dibujos que lo representaron en su juventud, siendo probablemente una de las imágenes más parecidas del físico de Artigas”.

“En este hermoso trabajo, también, se hace referencia al Congreso de Oriente, popular e igualitario.

El mural está hecho con mosaicos venecianos de 1 Cm. x 1 Cm. aproximadamente y unas 280.000 unidades pegadas a la pared” aseguró el artista.

A su turno, el profesor Américo Schvarztman, tuvo a su cargo la referencia histórica de Artigas, al decir que “este homenaje era imprescindible y necesario, lo pedían a gritos los otros dos murales de Ramírez y Urquiza, a los cuales este completa como un triplete federal, porque Ramírez y Urquiza no son concebibles sin Artigas. No hay Ramírez sin Artigas, no hay Urquiza sin Ramírez, por lo tanto, no hay Urquiza sin Artigas.

Artigas plantó la semilla del federalismo igualitario y popular. Lo plantó aquí en nuestra zona. Esto nos marca en la identidad como herederos de aquel pensamiento. En Concepción del Uruguay nació el federalismo, y es aquí donde nos toca a cada uno de los que vivimos en La Histórica, inflar el pecho para retomarlo. Libertad, democracia, igualdad y federalismo, siempre pensando en que los infelices sean los más privilegiados, tal y como pregonaba el General.

Artigas plantó una semilla muy profunda aquí en la ciudad, y fue tal así que nunca se pudo borrar de la memoria de los pueblos. Hay calles, monumentos y ahora, un mural, que reconoce la potencia federal de nuestra ciudad” destacó en su discurso.

Los intendentes

Por su parte, el Presidente Municipal de La Histórica Martín Oliva, agradeció a toda la delegación de Paysandú y demás funcionarios por “compartir esta emotiva jornada con nosotros”.

“Hace 63 años, en esta fecha, Delio Panizza se fue hasta Paysandú y llevó un cuadro de Artigas de Luis Gonzaga Cerrudo.

Esta es una ciudad única y diferente, arraigada en la historia nacional y federal. Tenemos que entender este presente de La Histórica y su aporte a la República Argentina, comprendiendo lo que sucedió siglos y décadas atrás.

Aquí, hay tres murales muy sensibles, con Urquiza y Ramírez, junto al mural de Malvinas por los 40 años del conflicto, descubierto meses atrás. Para febrero, además, recrearemos en otro mural la Batalla de Caseros.

Las celebraciones que se vienen para el año que viene por los 150 años de la creación del Municipio de Concepción del Uruguay, junto a los 240 años de nuestra fundación a manos de Tomás de Rocamora, se coronarían en febrero con este nuevo trabajo de Hernán Malleret.

El pasado puede esclavizarnos o iluminarnos, y Artigas nos ilumina con su democracia, su federalismo y su igualitarismo social” afirmó Oliva; mientras que el Intendente Departamental de Paysandú Nicolás Olivera afirmó: “Quiero agradecer a Martín por recibirnos aquí, por mostrarnos esta hermosa obra de arte. Como funcionarios, siempre tenemos que entender que siempre hay algo que hacer para la población. Necesitamos, como gobernantes, mancharnos del federalismo, ideales, presencia y ética de Artigas.

Este es un Artigas criollo, que su cercanía con la gente está por encima de sus atuendos militares, este es el General que queremos ver y reconocer. Este evento tiene muchas dimensiones, más allá de la artística, como la de hermandad, política e histórica.

Con este mural, más allá de que la ciudad esté más linda, se puede admirar a Artigas en su dimensión ética y su porte histórico e ideal. Quiero que Artigas nos interpele para continuar conquistando derechos, para que tengamos su federalismo vivo en nuestro pecho, sus ideales libertadores y su cercanía con la gente y el pueblo.

Cada vez que la población pase por este lugar, debe ver a Artigas como la figura que representa. Aquella persona que dio la vida por el federalismo, por la libertad de nuestra zona. Artigas es Uruguay, es Urquiza y Argentina; y es el proceso libertador” sentenció Olivera.

A su término, el Intendente de Paysandú, entregó una placa al Intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, en la que se destaca: “Los ideales de José G. Artigas y su sueño de una Patria Grande no conocen fronteras. Aquí, en esta ciudad hermana, el pueblo de Paysandú, homenajea al prócer al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento”.

En Paysandú

Por la mañana, con la presencia del gobernador Gustavo Bordet, el Presidente Municipal de Concepción del Uruguay, el Intendente Departamental, Dr. Nicolás Olivera, se dejó oficialmente restituida en una de las paredes del Salón del Palacio Municipal, el cuadro de José Artigas pintado por el artista entrerriano y uruguayense Luis Gonzaga Cerrudo y obsequiado en 1959 a Paysandú por el Pueblo de Entre Ríos. La ocasión fue propicia para que autoridades de ambas orillas ratificaran su vocación integradora y los vínculos que unen a los pueblos que constituyeron la Liga Federal

El acto se desarrolló en el marco del 172º aniversario del fallecimiento de José Gervasio Artigas y del XXVIII Encuentro con el Patriarca.

La obra de Gonzaga, que muestra a un Artigas de poncho, similar al pintado por Carlos María Herrera, fue removido de ese recinto en 1969 y en su lugar, desde entonces, lucía una reproducción en blanco y negro del “Artigas en la Puerta de la Ciudadela” de Juan Manuel Blanes, obsequiada a la Intendencia de Paysandú por el entonces intendente de Montevideo, Carlos Bartolomé Herrera.

El descubrimiento de la obra, ya devuelta a su lugar, tuvo lugar en horas del mediodía, con la participación, junto a Bordet, Olivera y Oliva, del intendente de Río Negro, Omar Lafluf; el secretario general de la Intendencia, Fermín Farinha; el intendente de San José (Entre Ríos), Gustavo Bastián; el intendente de Colón, José Luis Walser y la intendente de Villa Elisa, Susana Lambert, además de otras autoridades provinciales, departamentales y nacionales; representantes diplomáticos y de organismos como la Junta Departamental y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).