Desde el Gobierno provincial se diseñan nuevas estrategias de atención sanitaria

La secretaria de Salud, Carina Reh, dio precisiones acerca de la situación en la provincia por la pandemia y detalló que en las últimas semanas se ha mantenido un número constante de casos, por lo que insistió con el hecho de mantenerse “alerta”, en cuanto a los cuidados.

La secretaria de Salud, explicó en declaraciones radiales que “estamos manteniendo un alerta permanente, no hay que bajar la guardia, ni bajar los brazos”, apuntó y explicó que “estamos todo el tiempo diseñando nuevas estrategias de atención para que ningún paciente quede sin la respuesta adecuada”.

Reh explicó que “en las últimas semanas hemos mantenido un número constante de casos”, con una variación de entre 10 y 20 diarios. Se refirió a los casos que requieren internación en el área de cuidados moderados, que se traduce “en un incremento de los pacientes en unidad de cuidados intensivos”.

Dijo que la situación de está dando por los pacientes leves que en algunos casos se complica, o el incremento de pacientes adultos mayores o institucionalizados que “han requerido una demanda importante de internación”.

Por otro lado, “la internación de pacientes moderados ha estado permanentemente saturada en la parte pública como el la privada”, que incluso ha alcanzado a los profesionales que atienden los servicios, lo que “nos pone en alerta permanente con una asistencia completa e internación casi por encima del 80 por ciento, pero por ahora con capacidad de respuesta”.

“Por el momento tenemos que ser muy cautos, hemos mantenido un número de casos sostendido en el tiempo entre 70 y 100 casos todos los días en la ciudad de Paraná”, indicó, pero “pronosticar que vamos a tener una disminución en los próximos días sería una impudencia”.

Insistió en que “tenemos que mantener el alerta, seguir expectantes, es importante que la comunidad adhiera de la manera más fuerte a todas las medidas de cuidado, estamos viendo que los fines de semana esto no se logra sobre todo en los grupos de los jóvenes, porque si bien son los que corren menos riesgos, son los que mayor capacidad de transmision tienen y todos tenemos algún familiar que tenga alguna patología de riesgo o algún adulto mayor en la casa y exponemos a estos grupos a padecer la infección con las consecuencias que esto acarrea”, sostuvo.

Hisopados

Respecto de la realización y procesamiento de los hisopados, explicó que “estos números son variables de acuerdo al tiempo y también a la cantidad de casos que reporta cada efector, y dependen del lugar de derivación, la región que más está recibiendo es la 1, que es la que mayor cantidad de población tiene y por ende mayor cantidad de muestras procesa y el resto de las localidades van reportando en virtud de la cantidad de casos”·, acotó”.

“Es muy variable el número de casos pero en promedio semanalmente estamos teniendo un número sostenido de casos, y dado que el griocamas de pacientes es lento porque son internaciones de muchos días, la capacidad del sistema corre riesgo de saturarse rápidamente sobre todo si los pacientes se complican entre el séptimo y el décimo día, que es el punto de inflexión en estos pacientes por infección respiratoria”.

En relación a la cantidad de días que demoran los hisopados, Reh, dijo que “la capacidad operativa está al límite en el caso del laboratorio por eso se viene trabajando para incorporar más laboratorios al a red”, indicó.

Sobre cuando comienza el aislamiento de un paciente sospechoso de covid, Reh recordó que ” el aislamiento de los pacientes y de los contactos no es a partir del resultado no es a partir de los resultados, es a partir de la toma de muestras. El aislamiento de los pacientes debe comenzar al momento debe comenzar al momento que se hace la toma de muestra, el paciente y de los familiares todos los contactos estrechos”, es decir ” el aislamiento comienza cuando el paciente se define como sospechoso”, puntualizó.

En lo que refiere a la diferencia en la cantidad de casos reportados en Nación y en la provincia de Entre Ríos, Carina Reh, comentó que en cuanto a la carga en el Sistema Nacional de Vigilancia, que es una carga que hace cada nodo epidemiologico y obviamente que esto se chequea a nivel de sistema de vigilancia de la Dirección General de epidemiologia, es bastante estricto. Lo que si hay que tener en cuenta en el caso de los reportes es la diferencia entre lo que repostamos nosotros y Nación por los cortes.

Consultada por la diferencia entre la cantidad de fallecidos reportados por la provincia y los datos del SISA, Reh explicó que ” tiene que ver con una carga del Sisa, con el corte cuando hace el sisa o cuando releva la información y otra cosa que puede suceder en este caso puntualmente algún paciente que haya sido cargado fallecido en otra localidad, que haya fallecido en otra provincia que se haya cargado en el sistema en su momento y que no haya sido reportado o notificado desde los efectores en forma oficial hacia a la Dirección de Epidemiologia y que no esté cargado porque no fue un paciente que está siendo tratado en la provincia Entre Ríos”, comentó.

En ese sentido, informó que “la gente que está trabajando en este momento en vigilancia epidemiológica, están haciendo un chequeo desde que comenzaron a repostarse los casos en nuestra provincia con domicilio de residencia y de procedencia tratando de ajustar está información para poder cerrar los números que está informando Nación y que tenemos nosotros aquí en la provincia”, precisó.

Nueva normalidad

Por otra parte, respecto si la nueva normalidad se modificará con la aparición de la vacuna, dijo que “pensar que esto va a terminar cuando tengamos la vacuna, es un ideal”, y agregó: “Pero la posibilidad de volver a nuestras actividades como lo veníamos haciendo previo a la pandemia te diría que es muy difícil pensarse en ese momento en esta situación. Es fundamental que empecemos a adoptar medidas de cuidado que obviamente a las cuales no estábamos acostumbrados y que si vemos que realmente cuesta aprender, pero es fundamental porque es la única manera de que nosotros vamos a poder insertamos nuevamente en nuestras actividades”.

Asimismo dijo que “obviamente que tenemos que empezar a pensar que todas las actividades empiecen a desarrollarse normalmente y se empiecen a pensar estratégicamente como desarrollar estas actividades preservando la saludad de toda la comunidad entrerriana y de a poco ir adquiriendo hábitos que nos permitan moviéndonos”, completó la secretaria de salud.