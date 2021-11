Desde hoy WhatsApp deja de funcionar en más de 50 celulares: el listado

La aplicación de mensajería instantánea informó cuáles son los 53 dispositivos que ya no recibirán el servicio desde esta jornada. Conocé el listado completo de estos teléfonos que dejan de ser compatibles desde este 1 de noviembre.

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas a diario. Cuando la empresa propiedad de Facebook reveló que lanzaría una nueva actualización con la cual varias dispositivos se quedarían sin la app, muchos usuarios esperando que este día no llegara para poder utilizarla el mayor tiempo posible. Finalmente, llegó el 1 de noviembre y desde hoy son 53 celulares, algunos de ellos muy populares, los que dejarán de ser compatibles.

WhatsApp se encuentra en un momento en donde intenta no quedarse atrás en la intensa competencia que mantiene con otras apps de mensajería. Es por eso que se conocen frecuentemente novedades y funciones que arribarán a la aplicación, así también como la decisión de la compañía de cambiar sus políticas de privacidad en la app.

No obstante, desde hoy son 53 los teléfonos afectados perderán la aplicación debido al lanzamiento de una actualización de su software, el cual será aplicada con el objetivo de mejorar el sistema de seguridad y privacidad de la app.

La plataforma de mensajería informó en su momento desde su centro de ayuda que hay habría un listado de celulares con Android 4.0.4 y versiones anteriores, como teléfonos Apple con sistemas previos al iOS 10 que dejarían de soportar WhatsApp desde este día.

Esta noticia no es una que le genere mucha gracia a muchos usuarios. Principalmente porque aquellos que desde hoy no cuenten con celulares que cumplan con las nuevas exigencias deberán adquirir nuevos dispositivos para no perder todo el historial de sus conversaciones.

En ese sentido, hay que destacar que esta no es la primera vez ni será la última, en la que WhatsApp dajará sin su su servicio a un significante número de teléfonos. La compañía propiedad del empresario Mark Zuckerberg implementa con frecuencia actualizaciones de software, al igual que otras aplicaciones, y estas sus nuevas funciones que se suman requieren celulares sistemas operativos más recientes y no los considerados “obsoletos”.

El listado completo

Samsung: Galaxy Trend Lite; Galaxy Trend II; Galaxy S II; Galaxy S3 mini; Galaxy Xcover 2; Galaxy Core y Galaxy Ace 2.

LG: LG Lucid 2; LG Optimus F7; LG Optimus F6; LG Optimus F5; LG Optimus F3; LG Optimus L7; LG Optimus L5; LG Optimus L7 II Dual; LG Optimus L5 Dual; LG Optimus L4 II Dual; LG Optimus L3 II Dual; LG Optimus Nitro HD; LG Optimus 4X HD; LG Optimus F3Q; LG Best L5 II; LG Best L3 II; LG Best L7 II; LG Best L4 II; LG Best L2 II y LG Enact.

Huawei: Huawei Ascend G740; Huawei Ascend Mate; Huawei Ascend D Quad XL; Huawei Ascend D1 Quad XL; Huawei Ascend P1 S y Huawei Ascend D2.

Sony: Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L y Sony Xperia Arc S.

Motorola: Moto Droid Razr.

Otras marcas: ZTE V956; ZTE Grand S Flex; ZTE Grand X Quad V987; ZTE Grand Memo. Alcatel One Touch Evo 7; Lenovo A820; HTC Desire 500; Caterpillar Cat B1; Archos 53 Platinum; Wiko Cink Five; Wiko Darknight; UMi X2; Run F1; Faea F1 y THL W8.

Apple: iPhone SE (16GB, 32GB, 64GB), iPhone 6S (16GB, 32GB, 64GB, 128GB) y iPhone 6S Plus (16GB, 32GB, 64GB, 128GB).