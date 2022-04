Desde las 15:30 en el Núñez, Gimnasia ante Juventud juegan un nuevo clásico

Por la 5ta fecha de la Zona Norte del Federal A, el Lobo recibe al Juve desde las 15:30 en otra edición del clásico de equipos entrerrianos de la Costa del Río Uruguay. El partido que Norte será arbitrado por Matías Ezequiel Billione Carpio, de Córdoba.



Una gran propuesta para la familia futbolera de nuestra ciudad, se vivirá desde las 15:30 en el Estadio Manuel y Ramón Núñez, cuando Ezequiel Billone de el pitazo inicial para el choque entre Gimnasia y Esgrima de nuestra ciudad y Juventud Unida de Gualeguaychú.



El equipo de Hernán Orcellet llega con 5 puntos y 9no en la tabla, tras una victoria, dos empates y una derrota. Juventud dirigido por Norberto Acosta, llega sin unidades y como colista al N{uñez con tres derrotas en tres partidos disputados y con una fecha libre.

La novedad será que se jugará con público visitante en la tribuna Norte, al igual que contra Juventud Antoniana de Salta, pero seguramente con más presencia de convecinos por la cercanía con nuestra ciudad.



Sin equipos confirmados como es costumbre en ambos técnicos, Orcellet dio la lista de convocados para este domingo: Arqueros: Brian Bustos y Damián Cebreiro. Defensores: Rafael Antonio Ríos, Cristian Romero Giraud, Juan Manuel Piedra, Tomás Rossi, Agustín Griego y Leonel López. Volantes: Francisco De Souza, Daniel Carrasco, Enzo Oviedo, Juan Carlos Ardetti, Nicolás Musico, Marcelo Benítez, Ricardo Noir y Brian Jiménez. Delanteros: Fabricio Lovotti, Agustín García y Matías Solohaga.

Programa: Estadio «Manuel y Ramón T. Núñez»

15:30 horas.

Árbitro: Matías Ezequiel Billione Carpio (Córdoba)

Asistentes: Marcos David Guzmán (Pascanas) y Sergio David Luzzi (Cosquín).

Cuarto árbitro: Fernando Rekers (Córdoba).



El resto de la 5ta Fecha de la Zona Norte



Los restantes encuentros de la Zona Norte se jugarán el día domingo y los partidos serán los siguientes:

15:15: Douglas Haig vs. Sportivo Las Parejas.

Árbitro: Fernando Omar Marcos (Bahía Blanca).

16:00: San Martín vs. Unión

Árbitro: Jonathan Daniel Correa (Balmaceda).

16:00: Def. Belgrano vs. Atlético Paraná.

Árbitro: Joaquín Gil (San Pedro).

16:30: Central Norte vs. Gimnasia y Tiro.

Árbitro: Fabricio Llobet (Córdoba).

16:30: Sportivo Belgrano vs. Juventud Antoniana.

Árbitro: Francisco Martín Acosta (Santiago del Estero).

19:00: Sarmiento vs. Crucero del Norte.

Árbitro: Federico Guaymas Tornero (Salta).

19:30: Racing vs. Boca Unidos.

Árbitro: José Darío Sandoval (Concordia).

Libre: Defensores (Pronunciamiento).