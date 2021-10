Desde Vicerrectorado de UADER, impulsan iniciativa para incrementar la formación e inserción de niñas, mujeres y disidencias en ciencia y tecnología

Desde Vicerrectorado de UADER, junto al Centro de Géneros en Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Nación, se realizó el lanzamiento del “Programa de inclusión de género en carreras STEAM: Por un futuro con igualdad de oportunidades”. La actividad contó con la disertación de referentes nacionales en la temática.

En la tarde del jueves 30 de septiembre, se realizó el Panel Virtual “Presentación del Programa de inclusión de género en carreras STEAM: por un futuro con igualdad de oportunidades”, organizado por el Vicerrectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y el Centro de Géneros en Tecnología (G+T) dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación.

La actividad contó con la disertación de mujeres referentes en la temática STEAM a nivel nacional, tanto del sector público como del privado: la Ing. Anabel Cisneros (Directora de Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima -ARSAT- y Coordinadora del Centro de Géneros en Tecnología); la MSc. Lic. Nancy V. Pérez (Esp. Internacional en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica y de Mercados, y Asesora Técnica en CTI y Vinculación en UNER); y la Lic. Lilian Denicola (Gerente de Calidad Cono Sur, Nokia. Antena Nokia StrongHer Argentina).

Por su parte, la Vicerrectora de la UADER, Esp. Ing. Rossana Sosa Zitto, propició de moderadora.

Durante la presentación de la actividad, el Dr. Martín Oliva, Presidente Municipal de Concepción del Uruguay, envió un saludo en formato video, donde felicitó esta iniciativa, planteando el compromiso de acompañamiento de la municipalidad hacia la UADER en las diferentes acciones que emprenda y más aún en esta temática que aborda a la igualdad de género y a la ciencia y tecnología.

Por su parte, la Lic. Mariana Broggi, Secretaria de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Desarrollo Social de Ente Ríos, sostuvo: “Todas estas iniciativas hay que celebrarlas porque fortalecen el trabajo articulado y mancomunado entre las distintas instituciones”. Asimismo, sostuvo la necesidad de “posicionarse como Estado desde el planteo de desafíos de forma transversal, para poder hacer foco en la promoción de esta temática, buscando incrementar el acceso, participación y permanencia de mujeres, niñas y disidencias en la ciencia y la tecnología”.

Luego, quien tomó la palabra fue la Lic. Ileana Fernández Escobar, Directora de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, quien manifestó las barreras que encuentran las mujeres, incluso previo a la vida universitaria, como lo es el abandono de las mismas en el nivel secundario debido a las diferentes circunstancias que deben atravesar por ser mujeres. En este sentido, celebró y felicitó la iniciativa, manifestando el acompañamiento de su equipo, tal como lo están realizando actualmente con la Diplomatura en Violencia de Género.

Por último, la Coordinadora del Programa Género, Diversidad Sexual y Derechos de la UADER, Leticia Bentancur Bulay, afirmó que “este es la forma de abrir caminos masculinizados para comenzar a articular acciones. En este sentido, es importante mencionar la gran distribución desigual en tareas de cuidado que propicia el sistema patriarcal, por eso es importante identificar y sostener la responsabilidad institucional de cada uno para achicar la brecha a partir de generar políticas de Estado con el fin de equiparar derechos. Como Universidad nos cabe la misma responsabilidad”.

Sosa Zitto, con una breve introducción, hizo referencia al mencionado programa, quien destacó a modo de ejemplo, algunas estadísticas sobre la presencia de mujeres estudiantes en carreras tecnológicas de la UADER: “En la carrera Ingeniería en Telecomunicaciones contamos sólo con el 13% de mujeres, en la Licenciatura en Automatización y Control de Procesos Industriales, sólo el 0,03% son mujeres y, en la carrera Licenciatura en Sistemas de Información, sólo el 17%”.

Ya con el inicio del panel, las disertantes comenzaron a relatar sobre sus historias de vida, la motivación en referencia a la elección de sus formaciones académicas, sobre sus referentes que impulsaron sus decisiones profesionales, sus actuales puestos de trabajo, entre otras cuestiones.

Cisneros, asimismo, hizo referencia al Centro de Géneros en Tecnología (G+T), institución que actualmente coordina y que tiene como objetivo generar acciones de corto y largo plazo para lograr una mayor inclusión e igualdad de géneros en el sector de las tecnologías.

Previo al cierre del panel, se invitó a las disertantes a compartir algunas palabras que tengan como fin motivar a niñas, mujeres y disidencias para que estudien carreras STEAM:

“Nosotras también fuimos niñas y comenzamos con un montón de miedos y de ganas. Lo que yo les diría es lo que me dijo un jefe una vez: sé un tractor, andá para adelante, yo voy estar ahí para respaldarte. Siempre va a haber alguien para respaldarlas y acompañarlas. La pasión y actitud son primordiales para un profesional. Mientras que hagan lo que les gusta y puedan ayudar a otros con eso, creo que ahí está la cuestión. Tenemos un arma fundamental, que es la educación, lo que permitirá que nos respeten, que podamos ser escuchadas, muestren siempre su valor agregado y sigan dando su granito de arena a nuestro país. En mi caso, siempre estaré para apoyarlas”, cerró Pérez.

“Hay algo que me mueve muchísimo que es mi ahijada de diez años, y me pongo como objetivo ser una influencia positiva para ella. Y la forma que encontré para hacerlo es brindándole algunas herramientas para que las tenga a mano y que cuando ella lo considere, pueda usarlas o no. Por eso la importancia de la visibilización de las mujeres es fundamental. Eso es lo que quiero ser no sólo para mi ahijada: una facilitadora de recursos a partir de la posibilidad de trabajar en conjunto. Que sepan que hay un abanico de opciones inmenso y que son para todos y todas, independientemente del género, esa distinción ya no existe. Siempre pueden hacer lo que se propongan”, sostuvo Denicola.

“Yo quiero hacer un llamado a quienes nos están escuchando, a las docentes y autoridades de escuelas secundarias, es que en mi generación no conocía muchas referentes mujeres, solicitarles a los y las educadores/as que puedan abrir un poco más ese espectro, visibilizar más a las mujeres referentes que han trabajado por la ciencia y la tecnología, con el fin de generar mayor interés e identificación sobre ellas. Por eso les dejo como mensaje esto de buscar referentes, inspiración de personas que tal vez no son tan conocidas, para que las nuevas generaciones tengan mayores oportunidades y mayores referentes mujeres en las áreas STEAM. Y que siempre cuenten con nosotras desde el Centro G+T”, concluyó Cisneros.

Sobre el programa

Se trata de una iniciativa del Vicerrectorado de la UADER (aprobado por Consejo Superior mediante Res. CS Nº182-21), que tiene como uno de sus principales objetivos incrementar la presencia de niñas, mujeres y disidencias en carreras STEAM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), apuntando a la igualdad de género y al fortalecimiento del desarrollo de vocaciones científico-tecnológico de la región a través de su inclusión en los sectores mencionados.

Asimismo, este programa viene a demostrar un grado de vacancia en el área específica de aplicación, donde se presenta como el primer proyecto institucional de la Universidad que refleja la importancia de incentivar las vocaciones científicas en las áreas STEAM de mujeres, niñas y disidencias de la región.

El programa cuenta con el aval de diferentes instituciones, como la Dirección de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Municipalidad de Concepción del Uruguay; Río Uruguay Coop. de Seguros Ltda.; Universidad Abierta Interamericana; y la Cámara de la Industria del Software de Concepción del Uruguay, entre otras.

