Desesperada búsqueda de una adolescente que desapareció hace 13 días

Ludmila se ausentó de su hogar en Concordia, el 3 de noviembre y se llevó un bolso con ropa. Su madre realizó la denuncia. Su tía contó que la familia tiene serios problemas y afirmó: “la nena andaba en la calle”.

La policía de Concordia busca por estas horas, dar con el paradero de Ludmila Milagros Fernández, quien desapareció el pasado 03 de noviembre por la noche, apenas dos días después de haber cumplido 13 años de edad .Según se indicó, la adolescente es de contextura delgada, 1.60 metros de altura, pesa unos 50 kilos, es de tez trigueña, ojos marrones, cabello largo oscuros, con rulos, y usualmente, lo lleva atado con rodete. Ludmila Milagros Fernández, posee una cicatriz de quemadura en el cuello y al momento de ausentarse de su domicilio, vestía jean claro y remera rosada y gris. Además, se llevó un bolso con ropa y no posee celular. La tía de la adolescente, Marcela Aragón, contó que la familia tiene serios problemas. “Se veía con un novio en una pensión de calle Sarmiento en Concordia. A la madre, la tuvieron que ir a buscar a la casa donde vive con su concubino, para que vaya a declarar”, dijo y agregó que “la nena andaba en la calle, porque la madre se iba de la casa y los dejaba encerrados con llave en la casa”, resaltó. Ludmila “cumplió 13 años el 1º de noviembre y se fue el 3 de noviembre. Mi madre (abuela de la menor), llamó a la policía y le dijeron que la están buscando, pero todavía no sabemos nada”, sostuvo la tía de la adolescente. Por su parte, Yolanda Aragón, la abuela de la menor explicó que en julio pasado denunció a su propia hija, porque dejaba encerrados a sus tres hijos en la casa que alquilaba. “En julio la denuncié porque los dejaba encerrados para ir a estar con su concubino”, dijo y agregó que “es como que a la madre no les importa, ni comentó en la escuela que la nena había desaparecido”.

Lo que dicen del Copnaf

En tanto, Roberto Tribulati, director del Copnaf en Concordia, afirmó que ya corroboraron que la denuncia fue realizada por la madre de la menor y afirmó que “hace unos días que estábamos avisados de esta situación”. Además, agregó que “intervenimos en la familia hace unos años”, resaltó. “Estamos esperando que cuanto antes, la policía de con el paradero de la menor, para entrevistarla y entrevistar a los familiares”, explicó el funcionario y agregó que “es preocupante que hayan pasado tantos días de la desaparición”.