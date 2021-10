Después de un año y medio reabrió el puente internacional Posadas-Encarnación

El puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une a Posadas con la ciudad paraguaya de Encarnación, fue reabierto este martes tras más de un año y medio de permanecer cerrado por la pandemia de coronavirus, aunque por el momento solo se tratará de un corredor turístico y no con fines comerciales, se informó oficialmente.

La reapertura se llevó a cabo con un breve acto en el cual participaron el ministro de Salud, Oscar Alarcón, en representación de la provincia; el coordinador del Centro de Fronteras Mesopotamia Norte, Héctor Careaga; el administrador de la Aduana de Encarnación, Alcides Brizuela y en representación del Gobierno de Itapúa, Gustavo Miranda.

Entre los requisitos para el ingreso al país, el titular de la cartera sanitaria de Misiones explicó que se deberá presentar el test de antígeno que se realizará en el Centro Rápido de testeo y certificado de vacunación completa.

“Esto es una prueba piloto de un corredor seguro y turístico donde los extranjeros que quieran pasar a la Argentina en este paso fronterizo puedan venir a hacer turismo y, por lo tanto, este test rápido no tendrá costo. Pero sí están también habilitados los que están en otros lugares varados y residentes que son argentinos y quieren cruzar”, indicó el ministro.

Por su parte, Gustavo Miranda señaló que “del lado paraguayo no tenemos mayores exigencias. El cupo de tránsito está vigente, solamente lo que tienen que tener en cuenta es cuando regresan (a la Argentina) que estén dentro de ese cupo establecido (890 personas por día) y, obviamente, las exigencias que las autoridades argentinas impongan. Del lado paraguayo, sin mayores exigencias más que la demostración de la doble vacunación”, indicó.

El mandatario paraguayo agregó que, la reapertura “es una satisfacción muy grande, que responde al clamor popular tanto del pueblo misionero como itapuense que están unidos por vínculos fraternos, no solamente culturales, sociales, económicos, deportivos y fundamentalmente familiares. Es lo que celebramos en esta primera etapa de la apertura a través del sistema de corredor seguro”.

En tanto, el vicegobernador de Misiones y presidente del Comité de Crisis, Carlos Arce comentó que “en esta etapa hay un cupo de 890 personas que podrán ingresar al país. Mientras que en Paraguay no se habla de cupo para el ingreso a su país. Es importante también que aquellos que no sean oriundos de Encarnación y quieran cruzar la frontera deberán tener una residencia de al menos 15 días”, explicó.

Para los argentinos que quieran ingresar a la provincia, por Paraguay, siempre que hayan salido sólo por 24 horas, deberán presentar el esquema de vacunación completo.Si su estadía es por más tiempo, al regresar deberán presentar un PCR negativo y test de antígenos.

En tanto, se informó que si las personas no están vacunadas, al ingresar a la Argentina deberán realizar el aislamiento.