Destacaron el comportamiento de la juventud durante Nochebuena y Navidad

Desde la Policía de Gualeguaychú remarcaron un “balance positivo” sobre el comportamiento social de los jóvenes de la localidad durante Navidad y Nochebuena. “No tuvimos que lamentar ningún hecho grave”, destacó Yari Sosa, subjefe departamental de la Policía.

El subjefe de Policía Departamental de Gualeguaychú, Yari Sosa, indicó que “tanto en la Navidad, como en los días anteriores, no tuvimos que lamentar ningún hecho grave. En la noche navideña, las familias de Gualeguaychú estuvieron a la altura de lo que hemos solicitado la Policía, el municipio, el comité de crisis, las fuerzas de seguridad y el juzgado Federal. La juventud se comportó y estuvo a la altura de las circunstancias, no hubo accidentes. A uno lo sorprende para bien. También el comercio ayudó, varios no abrieron en las horas de la noche”.

Además, comentó a Radio Máxima que “personal de la brigada de Abigeato vio que circulaban muchos autos hacia la zona de Costa Uruguay Sur, y al ver a la Policía, los participantes desistieron de su actitud. Es el éxito de la prevención. Cuando estas fiestas se dan, hay que hacer un procedimiento que es grande y que pone en riesgo la salud pública de todos”.

En cuanto a denuncias a la Policía y a Inspección General, manifestó Sosa que “hubo muchos llamados que denunciaban lugares puntuales, pero íbamos y había a veces 9,10 personas con música alta”.