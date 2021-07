Detectan infectado con la variante Delta en ciudad de la costa del río Uruguay

La República Oriental del Uruguay confirmó que en su territorio hay 43 personas cursando COVID-19 que se infectaron con la variante Delta, según revelaron fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP).

La distribución de los contagios causados por la variante se da de la siguiente manera: 26 casos son de Montevideo, siete de Canelones, tres de Soriano, dos de Maldonado, dos de Durazno, dos de Rivera y uno de Paysandú, la localidad uruguaya vecina a Colón.

En casi todos los casos se trata de personas que retornaron del exterior y resultaron positivas a los pocos días. También hay infectados con la Delta que son contactos intrafamiliares de estos viajeros. Todos los casos se encuentran bajo la guardia de las autoridades sanitarias que están realizando el seguimiento correspondiente y, por el momento, no se puede afirmar que haya una circulación comunitaria de la cepa.

Desde la cartera se espera que en los próximos días el número total siga aumentando porque hay más muestras pendientes por secuenciar que corresponden a contactos directos de estos casos.

El pasado 17 de julio las autoridades sanitarias uruguayas anunciaron por primera vez que la variante de origen indio había ingresado al país a través de personas que habían vuelto del exterior durante las vacaciones de invierno. En ese momento fueron 26 los casos de Delta y hoy, dos semanas más tarde, ascienden a 43. En aquel momento el diario El País informó que seis de los infectados con la variante habían completado su esquema de vacunación. Ahora no se sabe con exactitud cuántos de todos estos casos positivos cuentan con las dos vacunas contra el COVID-19.

Según un artículo publicado ayer en el New York Times, un nuevo documento interno del gobierno estadounidense evidencia que la Delta se contagia prácticamente de la misma manera entre personas vacunadas o no, y que el grado de contagio se asemeja al de la varicela. Además, el documento detalla que la variante causaría una enfermedad más grave que las anteriores del virus. Los expertos consultados prefirieron no opinar acerca del artículo por desconocer el origen del estudio mencionado.

Fuente: El País de Montevideo