Detenido por violencia de género

El sábado se hizo presente de manera espontánea una mujer de 31 años con intenciones de realizar una denuncia contra su ex pareja por el supuesto delito de violencia de género.

Al momento de que esta mujer está realizando el correspondiente trámite policial se hace presente la ex pareja de la denunciante, un hombre de 30 años, quien intenta disuadir a su ex pareja para no realizar la respectiva denuncia, siendo interceptado y demorado en el lugar por el personal policial.

Informando lo acontecido a la fiscalía en turno a cargo del Dr. Eduardo Santo, quien dispuso que la denunciante sea examinada por el médico policial en turno y posteriormente trasladada a su domicilio.

Por otro lado, respecto a la ex pareja de la denunciante, se lo trasladó a la Jefatura Departamental para su correcta identificación y posterior traslado a la sede de alcaldía de Comisaria Primera, donde queda alojado a disposición de la Magistratura Interviniente.