Día del Orgullo: Marcharon en todo el país

El colectivo travesti trans y no binarie (TTNB) y agrupaciones defensoras de la diversidad sexual realizaron este martes marchas, festivales, conversatorios, ciclos de cine y actividades culturales en las provincias para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ en las que buscaron ampliar sus reclamos por la igualdad de derechos, la inclusión social y se manifestaron contra la violencia de género, los crímenes de odio y la violencia institucional.

Los gobiernos de todas las provincias se sumaron a la recordación de la fecha con la iluminación multicolor de sitios emblemáticos o instituciones públicas y con diversas acciones a través de sus respectivas secretarías de Derechos Humanos.

Basta de matarnos

Integrantes de la comunidad travesti trans y no binario (TTNB) se movilizaron desde Plaza de Mayo hacia el Congreso en la séptima marcha plurinacional antirracista contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios para pedir “basta de matarnos”, en el marco del Día Internacional del Orgullo.

“Las consignas principales fueron ¡Basta de matarnos, basta de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios! Nosotras hoy no celebramos nada, hoy tenemos que llorar a todas las compañeras que nos mataron. En 2022 ya son 32. También pedimos saber dónde está Tehuel”, dijo a Télam Marcela Tobaldi, fundadora de la organización La Rosa Naranja, integrante de la Comisión Organizadora durante la manifestación. “La justicia tiene una mirada muy patriarcal”, añadió.