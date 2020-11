Difunden recomendaciones para navegantes durante el verano

Una serie de recomendaciones fueron emitidas por Prefectura para quienes se disponen a navegar en la temporada veraniega. Las normas a cumplir son compartidas por la Municipalidad.

De cara a la temporada de verano, la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes comparte recomendaciones de la Prefectura Naval Argentina para la seguridad de los navegantes; quienes deberán formular el despacho de salida donde se especifique la zona a navegar y el tiempo estimado de regreso; usar siempre el chaleco salvavidas y llevar a bordo los elementos de seguridad reglamentarios; prever, antes de la zarpada, el pronóstico meteorológico de la zona; contar con la habilitación náutica deportiva; impedir que conduzcan menores no habilitados; no ingerir alcohol durante la navegación; respetar las áreas de navegación establecidas por Prefectura y tener en cuenta que no se puede navegar en proximidades de bañistas o zonas habilitadas para la práctica de deportes acuáticos.

Ante emergencias

A través del canal 16 (VHF 14 del Servicio Móvil Marítimo), Prefectura detecta los llamados de socorro. Además, mediante el número 106, cualquier persona puede informar una emergencia.