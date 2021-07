Disminuyó el porcentaje de ingreso de pacientes con Covid a unidades de cuidados intensivos en la provincia

La secretaria de salud, Carina Reh, dio cuenta de la situación de la ocupación de camas de terapia intensiva en la provincia e informó que el porcentaje de ingreso de pacientes con Covid disminuyó, y se encuentra en un 52 por ciento de ocupación.

Asimismo, destacó el trabajo que se está llevando adelante en el fortalecimiento del equipamiento de hospitales y centros de salud de toda la provincia, para atender la demanda de pacientes en el contexto de la pandemia, como también de otras patologías.

En el marco de la conferencia de prensa que se realizó este viernes, Reh informó que “se ha visualizado una disminución de ingreso de pacientes a las unidades de cuidados intensivos por la enfermedad Covid”, aunque “en algunas regiones todavía existe una ocupación de camas importante, sobre todo en la ciudad de Paraná y esto implica una alta ocupación también en la Región I”.

En ese sentido, explicó que se debe fundamentalmente a que los pacientes que ingresan a las terapias por enfermedad Covid “tienen una ocupación de muchos días en las terapias intensivas y por eso la disminución de casos que en esta semana ha sido significativa en relación a las semanas anteriores, no se puede traducir automáticamente en la ocupación de camas de terapia”.

Por otro lado, aclaró que la ocupación de camas de terapia intensiva no es solo de pacientes que tienen enfermedad Covid, “sino que tenemos otras patologías, y lo que podemos ver en relación a las tres últimas semanas, es que ha habido un descenso muy lento y progresivo de la cantidad de pacientes con enfermedad Covid en UTI, que hace aproximadamente tres semanas era de un 60 por ciento y hoy estamos en una ocupación de un 52, 53 por ciento”.

Por eso, “tenemos que tener en cuenta al momento de las definiciones de Riesgo Epidemiológico en cada localidad y departamento, valorar no solamente el número concreto y absoluto de casos, sino también la capacidad del sistema sanitario, de los hospitales y de los centros de salud para responder a las internaciones tanto de UTI como de las camas de internación general”.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En ese marco, la funcionaria indicó que considerando “lo importante que es para todo el sistema entrerriano poder seguir fortaleciendo todos los servicios de salud, en esta última semana, en un trabajo planificado que viene haciendo el Ministerio en el marco del decreto de inversión en tecnología para los servicios de salud, se continuó con la entrega de equipamiento para fortalecer las unidades de cuidados intensivos y las salas de internación general, previendo siempre la posibilidad en esta dinamia que tiene la pandemia por Covid, que pudiéramos tener un incremento de casos en las próximas semanas”.

En ese sentido, “la provincia en las últimas semanas ha hecho entrega de 20 equipos de alto flujo a las distintas terapias intensivas de nuestra provincia”, informó y detalló que “ayer y hoy se estuvieron entregando camas de terapia intensiva en el hospital Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay, y en el hospital San Benjamín de Colón”.

Asimismo, “se han hecho entrega de camas de internación general en efectores de menor nivel de complejidad en la provincia, como es Paraná campaña y también, en la ciudad de Villaguay”, detalló.

También informó, que “se ha hecho entrega de equipamiento necesario para los programas de enfermedades crónicas no transmisibles, como equipos de cardiología para seguir trabajando y fortaleciendo los servicios que necesitan acompañar, el desarrollo de toda la atención de las patologías, que vemos que siguen siendo prevalentes para los entrerrianos y entrerrianas, y que de no cuidar este tipo de enfermedad o no tener una atención temprana en este tipo de enfermedades, puede derivar luego en una ocupación temprana de camas de terapias intensiva y que sabemos que es necesario estén disponibles previendo siempre la evolución de la pandemia”, apuntó.

Plan Rector de Vacunación

Tras ello, se refirió a la importancia del Plan Rector de Vacunación, y convocó a las personas a que se inscriban, “necesitamos que toda la comunidad siga confiando en las vacunas, sigan inscribiéndose para poder ser convocados en aquellas localidades que siguen convocando a sus ciudadanos a través de los turnos y que, en aquellas localidades donde se trabajan con operativos masivos de vacunación concurran a los efectores para recibir la inmunización, porque sabemos que es una manera de poder controlar la pandemia”, enfatizó.

“Para ello, sabemos que es necesario seguir cumpliendo con los protocolos que están diseñados, establecidos y que se han acercado a todos los municipios”, afirmó Reh, al tiempo que reiteró la importancia de continuar con el trabajo articulado. “Es importante que todos los municipios, sigan trabajando en forma conjunta con todas las reparticiones del gobierno para poder controlar el adecuado cumplimiento de los protocolos en todas las actividades, en todas las instituciones para evitar la trasmisión de coronavirus entre los entrerrianos y entrerrianas”, sostuvo.

Por último, recordó la necesidad de continuar cumpliendo con los protocolos, “utilizando el barbijo, que está demostrado que disminuye significativamente la transmisión de persona a persona, evitar los conglomerados, mantener los espacios ventilados en todos los lugares donde haya un número mayor de 10 personas y la importancia de, cuando se producen recambios en las distintas instituciones, oficinas y lugares cerrados, ventilar adecuadamente y utilizar todas las medidas de higiene necesarias, para evitar de alguna manera las trasmisión de coronavirus y poder con estas dos herramientas controlar la pandemia”, enfatizó la funcionaria de Salud.