Distribuidora Di Zeo: La causa del robo fue elevada a juicio oral

La fiscal dio por concluida la investigación penal preparatoria y presentó formalmente el pedido en el cual un tribunal de juicios juzgará a José Daniel Figueroa, acusado de ser uno de los autores del robo a la reconocida distribuidora de la ciudad.

El hecho ocurrió el 11 de febrero de 2020 en el cual Figueroa y otras dos personas sin identificar hasta el momento, perpetuaron un atraco a mano armada del vehículo en la cual se trasladaban los hermanos Di Zeo, llevándose una suma importante de dinero proveniente de recaudaciones de la firma comercial y otras pertenencias de las víctimas.

Este viernes por la mañana, se realizó una audiencia en el Juzgado de Garantías N° 1 de ciudad, a cargo de Melisa Ríos, en el cual la fiscal María Occhi presentó las diferentes evidencias con las cuales litigará en el juicio oral y público seguido contra José Daniel Figueroa, de 36 años, imputado por dos hechos delictivos.

El primero de ellos está relacionado específicamente al robo de la distribuidora Di Zeo, y por ello se le imputó el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse- ya que no fue hallada hasta el momento-, en calidad de autor (art. 166 inc. 2 último párrafo y 45 CP, respectivamente. En tanto que el segundo, guarda relación con un allanamiento en cual se le secuestró a Figueroa un arma de fuego civil cuya acreditación de uso no pudo ser comprobada, delito imputado como tenencia de arma de fuego sin la debida autorización en calidad de coautor (art. 189 bis inc. 2, 2do. párrafo, y 45 del CP), todo ello en concurso real (art. 55 CP). Según palabras de la propia fiscal, la pena que le cabría a Figueroa por estos delitos estaría entre los 10 y 15 años de prisión.

En la audiencia, la jueza Ríos efectuó el control de los requisitos formales del proceso penal, en la cual la representante del Ministerio Público Fiscal precisó la calificación legal de los hechos investigados, expuso las pruebas recabadas que presentará en la etapa plenaria (allanamientos, testimoniales de las víctimas, informes elaborados por las fuerzas policiales en relación a las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad de la propia distribuidora y de comercios aledaños, actas de procedimientos, entre otras), como así también los testigos que declararán en dicha instancia.

Por su parte el abogado Nahuel Nuñez, quien sustituyó facultades de su colega José Pedro Peluffo- representante de Figueroa quien hoy no estuvo presente en la sala de audiencias- no formuló objeciones que pudieran discutir la presentación formulada por la fiscal.

Finalmente, la magistrada hizo lugar a la apertura y remisión de la causa a juicio oral y público al Tribunal de Juicios y Apelaciones de nuestra ciudad, con lo cual Figueroa estará bajo su responsabilidad. Es importante recordar que el pasado 4 de noviembre por pedido de la fiscal Occhi se prorrogó la prisión preventiva del imputado por 45 días, permaneciendo alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

El hecho por la mañana del 11 de febrero de 2020, en el cual dos personas en una moto tipo enduro de color negro se cruzaron delante del auto de los hijos de Omar Di Zeo- dueño de la distribuidora- quienes tenían en su poder gran cantidad de dinero en efectivo y cheques que provenían de recaudaciones de la firma comercial. Uno de ellos se bajó rápidamente de la moto y con un arma de fuego en la mano amenazó a los ocupantes del auto que llevaban el dinero para depositar. De este modo, lograron hacerse del maletín y escapar en dirección a la colectora Sur de nuestra ciudad rumbo al oeste.

Para lograr este asalto, uno de los involucrados desciende del vehículo marca Chevrolet propiedad de José Daniel Figueroa, el cual se encontraba estacionado en calle 26 del Oeste Norte. Junto a este último, se dirige caminado hasta la intersección de calles 8 de junio y 26 del Oeste Norte, donde se sube como acompañante a la moto tipo Cross de color negra y perpetrar el atraco.

Figueroa, quien fue el único reconocido en las imágenes que se desgravaron de las cámaras de seguridad de la propia distribuidora y de comercios aledaños, estuvo más de un año prófugo de la justicia lográndose su captura en agosto de este año. Ahora deberá enfrentar un juicio oral en el cual un tribunal plenario establecerá su responsabilidad penal en los hechos imputados.