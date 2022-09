“Dólar soja”: Se liquidaron US$ 1.075 millones en los últimos días

Así lo indicó la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales. La Bolsa de Comercio de Rosario informó que las operaciones de compraventa y fijaciones de soja registradas el martes alcanzaron un volumen de 1,34 millones de toneladas y acumularon en los primeros días de de la semana 2,13 millones de toneladas.

El denominado “dólar soja”, un cambio diferencial de $ 200 por dólar solo por septiembre para el complejo sojero, comenzó a mostrar resultados y alcanzar, a 72 horas de vigencia, sus primeras metas con el ingreso de divisas de US$ 1.075 millones y ventas diarias del poroto en torno al millón de toneladas.

La Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) informó este miércoles que en los primeros tres días de vigencia del decreto 576/2022, el complejo sojero ingreso US$ 1.075 millones, lo que marca un sobrecumplimiento de la meta US$ 1.000 millones establecida por el ministro de Economía, Sergio Massa, el domingo, cuando anunció la puesta en marcha del Programa de Incremento Exportador.

“A 72 horas del inicio del decreto 576/2022, el ingreso de #divisas sumó 1075 millones de dólares, superando el objetivo establecido el domingo último”, señaló Ciara-CEC a través de su cuenta en la red social Twitter, un mensaje que fue compartido por el ministro Massa.

En el mismo sentido se expresó este miércoles por la mañana el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, quien aseguró que “el dólar soja superó la expectativas”, motivo por el cual ve superable el ingreso de US$ 5.000 millones durante septiembre, otras de los objetivos planteados por Massa.

“El campo nos acompaña con ventas récord y el dólar soja superó nuestras expectativas. A este ritmo, esperamos superar los US$ 5.000 millones previstos”, dijo Bahillo durante una recorrido a la planta de clasificación de semillas de maíz de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) a propósito del inicio de la campaña de siembra de semillas 2022/23.

De hecho, fuentes oficiales expresaron este martes que “los US$ 5.000 millones son un piso, creemos que se va a superar ese monto” porque los productores “lo tomaron muy bien” al programa.