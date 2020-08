Dos médicas entrerrianas enfrentan el rebrote de Coronavirus en España

La Prensa Federal dialogó esta semana con dos médicas que viven y trabajan en España se trata de la Dra. Paula Reynoso, colonense hoy trabajadora de la salud en Cataluña, y la Dra. Sofía Scevola, Oriunda de Caseros. Ambas se refirieron al rebrote de coronavirus en el país ibérico y a cómo ven el manejo de la pandemia en Argentina.

Lejos de su Colón natal, la Dra. Paula Reynoso asegura: “se preveía que sucedería una segunda ola de infecciones aquí en España. Las medidas son las mismas de antes, achatar la curva de contagios para que no vuelva a colapsar el sistema sanitario como nos pasó en marzo”.

La joven médica añadió: “Se está viendo que los mayores contagios son personas jóvenes que tienen menos enfermedades de base y soportan mejor la infección. Los últimos estudios revelan que más allá de este 50% de asintomáticos que superaron la enfermedad, las secuelas de la infección pueden prolongarse en el tiempo. Es muy importante hacer saber esto”, afirmó la Doctora.

En tanto, señaló que “los hospitales están sumamente colapsados de trabajo. No hay que bajar la guardia, nosotros en España lo hicimos por el verano y el turismo y estamos viendo esto en el crecimiento de los números. No es el mismo panorama de unos meses atrás pero no deja de ser preocupante”.

Por otro lado, destacó la situación de Argentina en el sector de terapia intensiva: “Los números de ocupación de camas en Argentina son buenos y eso se debe a las medidas restrictivas, gracias a eso no está colapsado el sistema allá. Aquí España tuvo los números que tuvo por las medidas tardías del gobierno, y eso realza aún más el trabajo del Gobierno en Argentina, ya que en el peor momento de la pandemia tienen solamente la mitad de las camas ocupadas”, celebró Reynoso.



En otro orden, informó que “Las pandemias de virus con un porcentaje de transmisión alto se detienen solamente logrando una inmunidad en una gran parte de la población, como pasó con el sarampión, debido a la vacuna y los anticuerpos desarrollados por los que sobrevivieron.”

Siguiendo con esta línea, subrayó: “Con el coronavirus parece que pasará lo mismo, necesitamos que el 60% de la población tenga anticuerpos o una vacuna. La misma no la vamos a tener hasta pasado el año. Necesitamos la inmunidad, pero de a poco y sin colapsar los sistemas sanitarios, y esa es una de las herramientas del confinamiento”, dijo.

En este sentido, Reynoso aclaró que “el tratamiento con plasma lo estamos utilizando en ensayos, ya que son temas delicados. Desde el punto de vista terapéutico, hay poco y nada. Los corticoides son los únicos que demostraron disminuir la mortalidad. Lo único que podemos hacer es asistir al paciente y acompañar, y los antivirales hablarán luego en los estudios”.

“El distanciamiento social, las manos, mascarillas y metros de distancia son la mejor herramienta que tenemos para evitar el crecimiento exponencial de los contagios”, finalizó.

EN PLENO REBROTE

“Lamentablemente, estamos en pleno rebrote de casos en España y se está sintiendo en la sociedad y en el sistema sanitario, siendo Madrid la ciudad más afectada. En las semanas anteriores, la gran mayoría eran asintomáticos, pero ahora han subido los casos críticos en todo el país”, cuenta la Dra Sofía Scévola, oriunda de nuestra vecina localidad de Caseros, hoy trabajando en España.

Por otra parte la profesional indicó que “el lunes, además, se confirmó el primer caso de reinfección en el mundo. Es un chico de Hong Kong que se curó, vino a España y cuando volvió a Asia, se constató que se infectó nuevamente aquí en España. Este sería el primero a nivel mundial”

“El virus tiene capacidad de mutar todo el tiempo por ser un virus ARN que comete errores constantes al copiar su material ADN. Tiene una estructura estable como para una vacuna. Cuando la vacuna salga a la luz, tendremos que aplicárnosla todos los años, ya que la tasa de mutación del Covid-19 es bastante alta. Viviríamos, entonces, una situación similar a lo que pasa con la gripe común. Obviamente esto es teórico, lo veremos luego cuando se produzca la vacuna”, se esperanzó la doctora de Caseros.

Sobre el tratamiento de plasma, refirió: “se prueba en los hospitales aquí, pero no es un tratamiento que se hace masivamente, se selecciona los pacientes que en su mayoría son los que están en terapia intensiva”.

El personal de salud

Una de las problemáticas que más afectó a España fue el pico abrupto de la enfermedad que en sólo una semana hizo colapsar el sistema sanitario de ese país, provocando una gran cantidad de muertes y que afectó al personal que trabaja en Salud. “Hoy el personal de salud está preparado de forma distinta a lo que estaba a principio de año, porque ya estamos mejor interiorizados con el virus y sus síntomas y consecuencias, y esto conlleva saber cuáles son los mejores medicamentos para combatirlo y la cantidad de los mismos”, contó Sofía.

“Hay ciertas enfermedades o comorbilidades que colaboran con el Covid para empeorar la situación general de los pacientes. Los pacientes con estos problemas de salud y con mayor edad, son los que peor enfrentan el virus”, asegura Scévola.

Y finalmente señaló: “Andar en la calle con mascarilla y barbijo es algo común y corriente ya. Las costumbres que más cambiaron, fueron las que se relacionan con la higienización constante de superficies que antes no eran desinfectadas, sobre todo en los locales y gimnasios.”