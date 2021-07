Douglas lo tuvo y pero Depro se lo ganó con un zapatazo

Y de repente, a un Depro al que le costó más de seis meses ganar, metió tres victorias consecutivas para acomodarse en el quinto puesto de la tabla de la Zona Norte del Torneo Federal A.



No le sobra nada, es verdad. Y entenderlo es una de sus principales virtudes. Se defiende bien, es ordenado y aprovecha al máximo sus oportunidades. Así le sacó el invicto al sorprendente Racing de Córdoba –cada vez más puntero-, repitió en el clásico frente a Gimnasia en el “Núñez”, y este sábado extendió su gran momento al derrotar por 2-1 a Douglas Haig en el “Delio Cardozo”.

El partido fue entretenido y sobre todo cambiante. Douglas entró más suelto y aprovechó las imprecisiones que mostró Depro en la salida y en el retroceso. Incómodo en el campo, corriendo siempre detrás del balón, Depro sufrió el primer tramo del encuentro, hasta que entendió que debía bajarle el ritmo al juego porque no le convenía entrar en el palo por palo.

Iban 20’ cuando Guiffrey bajó al césped una bola revoleada por el aire y armó una linda pared con Echagüe, que levantó la cabeza y asistió a Robles, quien solo tuvo que empujarla a la red para anotar el 1-0.

Sosa expulsó a Cardozo que bajó a Stella en un mano a mano con Correa y el árbitro consideró que era ocasión manifiesta de gol y expulsó al segundo central del “Azulgrana”.

Para la segunda etapa los dos entrenadores movieron piezas en el tablero. Nasta introdujo a López en lugar de Martínez y Chitero, con los mismos protagonistas, planificó un 4-3-2, devolviendo a Echagüe a la función ofensiva para no dejar tan aislado a Robles.

Sin embargo, en apenas 25’’, el juego volvió a ofrecer otro cambio de rumbo. Movió Douglas y luego de una serie de toques la pelota recaló en Bulgarelli, que volcado a la derecha encaró a Villagrán y se metió al área, enganchó para adentro, luego para afuera y sacó un remate que se introdujo entre el primero palo y Correa. Inesperado, pero merecido, empate del “Fogonero”.

Los minutos pasaron y Deprovolvió a meterse en partido, con una disciplina táctica que le permitía que el hombre de menos no se notara.

El esfuerzo físico empezó a notarse en el local, entró Lucas Larroza, que en su primera intervención participó en una acción que nació por izquierda y tras una apertura al lado opuesto, terminó con un estupendo zapatazo de Yair Gurnel, transformándose en el 2-1 del equipo local.

Con el trámite nuevamente a su favor y el jugador de menos, a Depro le quedó cómodo retrasarse y darle el protagonismo a un Douglas que jamás encontró los caminos y no encontró respuestas desde el banco, dando la sensación que los cambios de Nasta llegaron tarde.

Triunfazo de DEPRO, para confirmar la levantada en el inicio de una seguidilla que lo volverá a poner en cancha el miércoles en Las Parejas y el próximo domingo como local ante Boca Unidos.

SÍNTESIS:

DEPRO 2:

David Correa; Yair Gurnel, Milton Álves, Ezequiel Cardozo y Maximiliano Villagrán; Agustín Guiffrey, Alejandro Rizzo, Johann Laureiro y Mauro Gutiérrez; Héctor Echagüe y Lautaro Robles.

DT. Sergio Chitero.

Douglas Haig 1:

Brian Beiró; Rodrigo Chávez, Brian Flores, Robertino Canavesio y Rodrigo Torres; Alexis Bulgarelli, Genaro Bonello, Robertino Seratto y Eugenio Grosso; Nelson Martínez; Franco Stella.

DT. Gabriel Nasta.