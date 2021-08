Duatlón de Federación: Rode y Marchand ganaron en el arranque del Circuito Jeep

Con gran éxito y la participación de 170 corredores se llevó a cabo en Federación la primera fecha del Circuito de Duatlón “Jeep” Costa del Río Uruguay que tiene en juego este año la copa “Raúl Pigozzi”. Dos uruguayenses ganaron en sus respectivas categorías.



Una jornada soñada no solo por el rotundo éxito de este inicio de certamen sino también porque el clima acompañó de gran manera en una tarde soleada y mucho público también presenciando en Costanera Sur esta realización de la Dirección de Deportes de Federación y la fiscalización general de la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas.

Elio Groeneveld Meijer de La Paz y la concordiense Nelsa Valenzuela fueron los grandes ganadores de esta primera fecha con rotundos triunfos sobre sus rivales en gran performance para ambos.

En la rama masculina escoltó al paceño, el santafesino Gastón Latournerie, tercero fue Nelson Rode de Concepción del Uruguay, quien además fue el ganador de su categoría reservada para competidores de 35 a 39 años. Otro destacado fue el subcampeón 2019 de Sprint, Matías Marchand quien se adjudficó la Categoría Sprint C de 38 a 48 años. El tercer uruguayense fyue Gastón Urquiza quien finalizó 59° en la general y 16° en la cat. de 40 a 44 años.

Entre las mujeres se destacó también la notable atleta concordiense Nancy Gallo ahora volcada de lleno al duatlón, con su segundo lugar detrás de Valenzuela, mientras que tercera fue la santafesina Paula Mautino. Paula Marti (Reconquista) y Valeria Arévalo (Chajarí), completaron el quinteto inicial.

Entre los juveniles ganaron los santafesinos Bautista Arbizu y Francisca Moreira, mientras que en postas la general fue para el concordiense Ignacio Valín y el federaense Agustín Navarro quienes además fueron los más rápidos de la tarde en cada una de sus disciplinas.

Sin dudas que un auspicioso comienzo para este certamen con un gran conformismo por parte de todos los corredores en una plaza como Federación que siempre resulta muy atractiva por sus bellezas naturales y que además posee el incentivo de su Complejo Termal como para que el corredor disfrute no solo del deporte.

Este campeonato tendrá su continuidad el sábado 28 de agosto en una sede como Chajarí que hará su debut en este certamen y cuyo epicentro será el Complejo Termal, con lo cual la cita será sumamente atractiva para corredor y familia, esperándose otra gran convocatoria.