Duro comunicado de la CGT local tras el acuerdo por la deuda

Foto Archivo: autoridades de la CGT Regional Uruguay

La Regional de CGT de Concepción del Uruguay, felicitó al presidente Alberto Fernández, al Ministro de Economía Martin Guzmán y a todo el equipo económico interviniente “por el trabajo realizado en la refinanciación de la deuda Argentina; deuda que fuera contraída por el gobierno anterior encabezado por Mauricio Macri y su equipo de genios económicos, personajes de los que se desconoce el actual paradero, únicos responsables de los negociados espurios en donde todos fueron participes asociados con los grandes buitres que compraron bonos vaciando las reservas del país”.

En otro párrafo de la misiva, señalan: “La historia se repite y nuevamente un Gobierno netamente nacional y popular como el peronista actual, se hace cargo y negocia una salida ventajosa para todos los argentinos; la gran estafa de la deuda que dejó y fugó el neoliberalismo en esta ocasión con Mauricio Macri como Presidente y la coalición Cambiemos como partido gobernante pasa a ser parte de la historia negra de la patria, atrás quedará la bicicleta financiera con fuga de capitales llevados a paraísos fiscales para evadir impuestos y la ilusión de muchos argentinos que fueron descaradamente engañados”.

Desde la central de trabajadores de nuestra ciudad aseguran que “El acuerdo logrado consideramos es la salida correcta hacia el futuro que hallaremos todos trabajando y poniendo el hombro por la soberanía política, la independencia económica y la justicia social”.

En otro punto, volvieron a cargar contra la gestión de Mauricio Macri: “Por otra parte respondemos a las engañosas convocatorias con verdades y esas son las realidades. Si de libertad hablamos, siempre defenderemos la vida por ante lo estrictamente material, porque somos humanos, no egoístas y defendemos al que más lo necesita. Si de trabajo hablamos, la gestión macrista que gracias a Dios se fue, destruyó el 70% de las pymes produciendo la mayor desocupación de la historia argentina, preguntamos… de que trabajo nos hablan??? Si de justicia hablamos no olvidemos las persecuciones y el reclamo del día a día de la población con respecto a la inseguridad. No engañen más con que la reforma se efectúa para beneficiar a alguien en particular.

Finalmente refirieron que “con un movimiento obrero organizado, el que junto al Gobierno aportará lo mejor de sí, sin renunciar a la lucha en favor de la Argentina, estamos convencidos que llegará un futuro mejor con toda la esperanza de salir adelante, porque necesitamos de una Argentina más productiva, con trabajo para todos y todas y con una economía generando más empleo, sin lugar a dudas esto es lo que este Gobierno Peronista Nacional y Popular nos garantiza a todos”.