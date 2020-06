El 20% de los estudiantes no cumplen con las tareas escolares

Al respecto, María Alejandra Ballestena, directora de Educación Secundaria del Consejo General de Educación (CGE), profundizó sobre por qué es que el 20 por ciento de los alumnos de Entre Ríos no cumplen con las tareas escolares: “Estos datos los obtuvimos a través de un relevamiento que se hizo en los 17 departamentos y las 30 zonas de supervisión, y también con reuniones que tuvimos cada uno de los rectores de todas las escuelas”.

De igual manera, Ballestena aclaró que nuestra provincia está bien posicionada en este periodo de pandemia. “Hay muchos establecimientos que llegaron al 95 por ciento en el incumplimiento de las propuestas, ya sea por la falta de conectividad o porque no tienen fácil acceso al material”, confesó.

En cuanto a ese 20% que no cumple con las tareas en Entre Ríos, la docente especificó que “se trata de casos y escuelas muy puntuales. Y ese incumplimiento del 20% se debe a la falta de conectividad o por ejemplo que no tienen facilidad de acceso a la devolución. Es decir, la tarea llegó, pero para enviarla de vuelta y tener una devolución se complica. Por ejemplo los cuadernillos que llegaron de Nación”.

“Algunos rectores nos comentaban que los alumnos debían trasladarse para poder acceder a la conectividad de internet”, agregó.

El regreso a las escuelas y universidades del país es una pregunta que nos hacemos todos y a la cual no tenemos respuestas. A esta incógnita, la directora dijo que: “Para el retorno de las clases no tenemos fechas, si estamos empezando a pensar y escribir cómo seria el reintegro en el nivel secundario. Además, creemos que por una cuestión sanitaria tiene que ser en grupos reducidos y rotativos, priorizando la salud de todos y así evitar el contagio”, afirmó.

Por último, fue consultada si esta forma en la que se dictan los materiales educativos es positiva para ayudar a los alumnos y dijo que: “Nos sabemos hasta cuándo vamos a estar porque mientras no haya una vacuna vamos a estar en riesgo continuamente. Seguiremos trabajando a distancia, consideremos que este año seguirá así y que esto lo vamos a tener que implementar para el próximo año”, concluyó.