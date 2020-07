El 80 por ciento del éxito en la lucha contra el virus depende de la responsabilidad ciudadana

Desde el Ministerio de Salud se insistió con la importancia que tiene el comportamiento de la población para evitar la propagación del virus y se apuntó que el éxito depende de la actitud de los ciudadanos.

En el informe virtual emitido desde la Casa de Gobierno, el director del Hospital San Martín e integrante del COES, Carlos Bantar, dio cuenta de la situación epidemiológica actual en la provincia en torno al Covid y de las acciones que se llevan adelante. En este marco insistió con la importancia que tiene el cumplimiento por parte de la ciudadanía de los protocolos establecidos para controlar la pandemia, y apuntó: “El 80 por ciento de la lucha contra esta pandemia la sigue dando el ciudadano”.

En otro orden, tras indicar que la ciudad de Santa Ana está por salir de categoría de conglomerado, ya que este jueves cumplirá 15 días sin tener casos, explicó que se continúa con dos conglomerados extensos en la provincia como son Gualeguaychú y Paraná donde se registran la mayoría de los contagios. “Esto nos lleva a una situación de transición entre una circulación por conglomerado y una circulación comunitaria. Por lo tanto, deben hacerse todos los esfuerzos para poder mitigar este pasaje”, indicó Bantar.

Destacó también el trabajo de los equipos de Salud para contener los desbordes que se genera en los distintos estamentos sanitarios y explicó que, tal como sucede en todo el mundo, los pacientes graves saturan los servicios de cuidados intensivos. “Cuando aumenta el número de casos se produce un mayor flujo de pacientes a la consulta de la guardia, aunque sean casos leves, impidiendo las otras consultas médicas. También saturan los pisos de internación los pacientes con afecciones moderadas”, informó Bantar.

Mencionó que lo mismo se produce en el número de estudios que deben hacerse cuando los casos aumentan en forma repentina. “Es la característica fundamental de la pandemia cuando paraliza los distintos estamentos del sistema de salud, pero también los sistemas comerciales, administrativos. Es decir, cuando existe casos positivos en un supermercado, cierra el supermercado; cuando se produce en un banco, cierra el banco; cuando se produce en un frigorífico, lo mismo”, ejemplificó.

Y continuó: “De tal manera, para poder tener hoy la circulación y la flexibilización que estamos teniendo de centros comerciales y otros negocios y actividades es fundamental que nosotros podamos obviar lo que antes era tan habitual, que son las reuniones sociales y las reuniones familiares, para disminuir la posibilidad de contagio”, recomendó, tras lo cual remarcó: “Hoy sigue vigente y más que nunca el concepto de que la mayor transmisión del virus se da cuando circula la gente. Si queremos asegurar la mayor flexibilización tenemos que colaborar con una mucho mayor dosis de responsabilidad ciudadana que cuando estábamos en una cuarentena más estricta”.

Casos

Por otro lado, dio cuenta del informe epidemiológico diario, y detalló que en Entre Ríos este miércoles se reportaron 24 casos nuevos de Covid, de los cuales 12 se dieron en el departamento Paraná. Entre éstos, 10 corresponden a la ciudad de Paraná, uno a Oro Verde y uno a Sauce Montrull. Otros 11 casos corresponden a la ciudad de Gualaguaychú y otro a Diamante.

“Ocho de los 10 casos de la ciudad de Paraná, y dos, el de Oro Verde y Sauce Montrull, son contactos estrechos de casos conocidos, y en dos se estudia el nexo epidemiológico. En tanto, de los 11 casos de Gualeguaychú, siete tienen un nexo epidemiológico conocido, dos están en estudio y uno es un paciente que viajó a zona de mayor circulación como es la provincia de Buenos Aires. El otro caso es de Diamante, con nexo epidemiológico conocido”, precisó el funcionario.

Por otro lado, se refirió a los tiempos de duplicación. “El tiempo de duplicación del virus en la ciudad de Gualeguaychú es nueve días, mientras que en la ciudad de Paraná es 15 días”, informó.

Nacimiento

En otro orden, el director del Hospital San Martín se refirió a la atención del primer parto de una paciente con coronavirus en ese nosocomio de Paraná y dijo que “fue realmente emocionante porque uno se preparó durante dos meses, se realizó una estrategia de articulación entre el hospital San Roque y el hospital San Martín de Paraná para estar preparados para esta circunstancia que no sabíamos si nos iba a tocar o no. Para nuestro hospital fue algo muy novedoso porque nosotros tuvimos que transformar la dinámica del hospital de maternidad ya que no somos un hospital que atienda pediatría y mucho menos neonatología”, dijo y agregó:

“Hubo que armar un equipo capaz de recibir a una nueva circunstancia fisiológica, articular con un grupo de colegas de otro hospital para atender algo que se presentó súbitamente como lo fue esta mamá primeriza a las 6 de la mañana”, recordó al destacar el trabajo del cuerpo de enfermería y la sala de preparto de aislamiento “para la seguridad a la madre, del bebé por nacer, del equipo de salud que lo recibió, el advenimiento del personal del San Roque, con su obstetra, su enfermera especializada en neonatología, su neonatólogo, la incubadora y poder llevar a cabo con éxito esa situación”.