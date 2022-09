El ataque a Cristina en los principales diarios del mundo

Las páginas web y portadas de los principales diarios del mundo presentaron este viernes, como tema excluyente, el intento de magnicidio perpetrado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cerca de su domicilio, en el barrio porteño de Recoleta.



La mayoría de las páginas acompañan la noticia con el video en el que se ve el momento en que el agresor, identificado por la Policía Federal como Fernando André Sabag Montiel, de 35 años y nacionalidad brasileña, intenta gatillar el arma a apenas centímetros de la cabeza de la expresidenta.

Los reportes incluyen el mensaje posterior del presidente Alberto Fernández de condena del suceso y declaración de feriado nacional para este viernes y dedican también títulos aparte para narrar la detención del agresor y referencias a su perfil como exponente de un discurso de odio.

El Mundo de España: Intento de magnicidio en Argentina: apuntan con un revólver a la cara de Cristina Fernández de Kirchner pero el arma se encasquilla.

El País de España: Detenido un hombre por intentar asesinar con una pistola a Cristina Fernández de Kirchner.

La Vanguardia de España: Atentado contra la vicepresidenta argentina. Detenido un hombre por intentar disparar contra Cristina Fernández de Kirchner.

Le Monde de Francia: Cristina Kirchner, la vicepresidenta de Argentina, víctima de un atentado.

Le Figaro de Francia: Argentina: Detienen a un hombre que apuntó con un arma a Cristina Kirchner.

La Repubblica de Italia: Argentina, Cristina Kirchner: pistola apuntada en la cara por un hombre que estaba entre los hinchas. “Apretó el gatillo, el arma no disparó”

The Guardian de Reino Unido: Cristina Fernández de Kirchner: arresto tras intento de tiroteo contra vicepresidenta argentina.

The Times de Reino Unido: La vicepresidenta de Argentina escapa por poco del “asesinato”.

BBC, de Reino Unido: Cristina Fernández de Kirchner: La pistola se atasca durante intento de asesinar a la vicepresidenta de Argentina.

La Vicepresidenta de Argentina ha evitado por poco ser asesinada después de que el arma de un hombre se atascara mientras la apuntaba.

Financial Times, de Reino Unido: La Vicepresidenta argentina resulta ilesa a un intento de asesinato.

CNN, de Estados Unidos: Un hombre intentó atacar a la vicepresidenta Cristina Fernández.

The Washington Post, de Estados Unidos: Argentina detiene a hombre que blandió arma contra vicepresidenta.

Deutsche Welle, de Alemania: Conmoción en Argentina por intento de asesinar a Cristina Kirchner.

Folha de Sao Paulo, de Brasil: Brasileño apuntó arma contra Cristina Fernández de Kirchner y fue detenido.

El Mercurio, de Chile: Detienen a hombre que amenazó con una pistola a Cristina Fernández: Aseguran que gatilló pero bala no salió.

La Jornada de México: Atentado fallido en contra de Cristina Fernández de Kirchner.

El Universal de México: Intentan disparar a Cristina Kirchner, vicepresidenta de Argentina; detienen a atacante

El Espectador, de Colombia: Este fue el momento del intento de asesinato contra Cristina Fernández.

El País, de Uruguay: Intento de magnicidio. Argentina en shock: intentaron asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner.