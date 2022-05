El aumento de casos estacionales de Covid-19 no tiene impacto en internaciones y casos graves

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, destacó la importancia de la adherencia de la ciudadanía a las políticas de prevención, y recomendó sostener la estrategia de medidas de cuidado.

En declaraciones periodísticas, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, hizo referencia al reciente Consejo Federal de Salud (Cofesa), del que Entre Ríos participó de manera virtual, donde las 24 jurisdicciones y la cartera sanitaria nacional consensuaron distintas estrategias en la jornada que se desarrolló durante la mañana y la tarde del lunes. En este sentido, hizo hincapié en la propuesta de puntualizar en los casos estacionales de Covid-19 y no tanto en términos de cuarta ola, teniendo en cuenta el aumento de contagios en el marco del otoño-invierno.

“A nivel país, y nuestra provincia no ha sido la excepción, el número de casos de Sars-CoV 2 en la última semana ha sido del 50 por ciento, aproximado, sobre una base de 50 casos semanales; por lo que aún no ha impactado en las internaciones y casos graves”, explicitó la titular de la cartera sanitaria. En consonancia, Velázquez comparó: “En enero de este año, llegamos a tener más de 3.500 casos por día de la variante Ómicron con una demanda importantísima hacia los equipos de salud, que nos llevó a instaurar un centro de testeos para complementar la labor de los hospitales, detrás de Casa de Gobierno”. No obstante, aclaró que el eventual incremento de casos tampoco se manifestó en una hospitalización mayor, alcanzando el 57 por ciento de internaciones por Covid en las unidades de terapia intensiva entrerrianas y con un posterior descenso.

Velázquez anticipó: “En los próximos días de esta semana se espera un aumento en la circulación de todos los virus respiratorios. Por caso, las consultas en la posta respiratoria del hospital San Martín de Paraná, aumentó un 25 por ciento. En tanto que, en las unidades de monitoreo de la provincia, durante esta semana epidemiológica, el cuadro respiratorio más frecuente de consulta es la Influenza”.

De esta manera, la titular de la cartera explicó que el Ministerio de Salud monitorea la situación en constante vigilancia; aumenta la cobertura de los refuerzos de vacunación e insiste en la importancia del uso de barbijos en lugares cerrados como barrera de protección y prevención; la ventilación de los espacios; la higiene de manos; la desinfección de las superficies de mayor contacto, entre otras medidas de cuidado.

Cabe aclarar que las recomendaciones ya conocidas, son fundamentales ante el descenso de la temperatura, sobre todo teniendo en cuenta que quienes presenten síntomas compatibles con virus respiratorios deben aislarse preventivamente y realizar la consulta médica necesaria ante estos casos.

En lo que respecta al Plan Rector de Vacunación, enfatizó que la respuesta a la jornada abierta realizada el sábado en la capital entrerriana fue significativa. Por otra parte, se continúan sumando las estrategias de inmunización casa por casa por zonas específicas; los turnos a quienes están en condiciones de recibir el segundo refuerzo y los operativos de lunes a viernes en: la Escuela Hogar (de 8 a 12); el hospital De la Baxada de 8 a 10 y la Clínica Escolar, de 7 a 18. Asimismo, se suman las jornadas de vacunación en diferentes barrios para todos los grupos y vacunas disponibles.

La ministra destacó: “Seguimos planteando que la inmunización adquirida por la población argentina en general y entrerriana en particular, es realmente excepcional para la historia sanitaria de este país y esta provincia: 1.234.747 personas comenzaron el esquema de vacunación, pudimos llegar a todos los lugares, respetando la voluntad de no vacunarse. No obstante, Argentina siempre tuvo cultura de adherencia a la vacunación y Entre Ríos no fue la excepción a este comportamiento”.

La incertidumbre de las autoridades sanitarias está orientada al comportamiento del coronavirus ante la circulación de otros virus respiratorios concomitantes; la aleatoria aparición de nuevas variantes en estudio y el relajamiento general frente a las medidas de cuidado recomendadas.

Refuerzos: primeros y segundos

En la provincia, quienes faltan completar el primer refuerzo, son personas menores de 50 años y sin factores de riesgo. La Pandemia no terminó y los equipos de salud sostienen la importancia de la inmunización, por lo que se recomienda cumplimentar los esquemas y refuerzos.