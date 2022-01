El Autódromo CDU es la plaza elegida para la 3ª fecha del Turismo Carretera

El acuerdo económico entre la ACTC y el Autódromo de Concepción del Uruguay pudo concretarse, y el Turismo Carretera y el TC Pista se presentarán aquí el 26 y 27 de marzo, por la 3ª fecha de sus respectivos campeonatos.

Concepción recibiría al TC por 9ª vez en 8 años. (ACTC).

Lentamente, el calendario 2022 va tomando forma. La ACTC concretó su anhelo de que la 3ª fecha de los campeonatos de Turismo Carretera y TC Pista se realice en Concepción del Uruguay. En las últimas horas se ultimaron los detalles del acuerdo económico necesario para que el autódromo entrerriano reciba al TC el 26 y 27 de marzo.

“Estamos muy cerca”, le había dicho Julián Forclaz, presidente de la entidad civil que gestiona el Autódromo de Concepción del Uruguay, a SoloTC. Esta será la 9ª visita de la “máxima” al circuito uruguayense. Desde la 1ª, ocurrida en 2014, el TC siempre disputó al menos 1 carrera por año, salvo en 2020, debido a la pandemia.

Tras el ofrecimiento por parte de la ACTC de la 3ª fecha de 2022, las autoridades del autódromo empezaron a trabajar junto a Río Uruguay Seguros (de fuerte vínculo con la entidad) y el Municipio local. El acuerdo incluiría el regreso del TC Mouras (no así del TC Pick Up), que no corre en Concepción del Uruguay desde el 9 de febrero de 2020.

La última carrera de Turismo Carretera, en tanto, se llevó a cabo el 18 de abril de 2021, por la 4ª fecha del torneo. En aquella carrera que tuvo a Jonatan Castellano (Dodge) como ganador, el autódromo presentó la reparación de las ondulaciones en la curva 1 que había pedido la ACTC.