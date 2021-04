El Banco de Entre Ríos brindó recomendaciones de seguridad para prevenir posibles fraudes o estafas virtuales

El Banco Entre Ríos brindó recomendaciones para que sus clientes puedan operar de forma segura en los canales digitales a fin de prevenir posibles fraudes o estafas virtuales, que buscan obtener información personal.

“En primer lugar, hay que saber que el objetivo principal de los ciber-delincuentes es obtener información personal: datos de cuentas bancarias, contraseñas, números de tarjetas de crédito o débito, CBU, entre otros datos”, explicaron desde la entidad.

“Es importante tener en claro que nunca un empleado de un banco va a solicitar nombre de usuario, contraseña de Home Banking o cajero automático, clave bancaria, número completo de tarjeta de crédito o transferencias de efectivo a cambio de un beneficio”, agregaron.

¿Cuáles son los métodos que utilizan los ciber-delincuentes para obtener la información?

-Envío de mails con enlaces maliciosos

-Falsos llamados telefónicos (nos dicen que somos ganadores de algún premio, por ejemplo)

-Envío de mensajes de texto (SMS) o WhatsApp que redireccionan a páginas falsas

-Falsos perfiles en redes sociales

-Páginas web no oficiales

¿Cómo protegerse ante posibles fraudes?

-Lo principal es que nunca, bajo ningún concepto, se brinde información personal confidencial (usuarios, contraseñas, datos de cuentas bancarias, números de tarjetas de crédito o débito, etc.) vía mensaje de texto, e-mail, redes sociales, WhatsApp o llamadas telefónicas.

-Nunca se debe acudir a un cajero automático, abrir la app o acceder al Home Banking cuando se recibe una llamada que supuestamente proviene de una entidad bancaria. Si el cliente tiene inconvenientes debe ser él quien origine la llamada a su banco.

-Utilizar siempre sitios web oficiales y ser precavidos a la hora de hacer clic en enlaces o al abrir archivos que recibimos.

-Cambiar con frecuencia las claves y elegir contraseñas fuertes que combinen números y letras (mayúsculas y minúsculas).

-No usar equipos públicos o de terceros para acceder a cuentas personales, así como tampoco utilizar redes de WiFi públicas para ingresar a sitios que requieran contraseñas.

-Ingresar al Home Banking o Mobile Banking siempre desde el sitio web oficial del Banco (https://www.bancoentrerios.com.ar/) o desde la aplicación móvil.

-No acceder a las páginas de los bancos por medio de buscadores de internet y verificar que la conexión sea HTTPS.

-Controlar con frecuencia los extractos bancarios, tanto de caja de ahorro como de las compras realizadas con tarjeta de crédito, así se puede detectar algún movimiento extraño.

-Si sospecha de algún tipo de maniobra, el cliente debe contactarse inmediatamente con su banco.

¿Cómo operar de forma segura en redes sociales?

-Nunca se deben compartir claves o datos personales.

-Chequear siempre estar hablando con cuentas oficiales (las cuentas no oficiales suelen tener pocos seguidores, publicaciones mal redactadas y no son cuentas verificadas).

-Nunca se deben comentar publicaciones con información personal.

-Si se recibe contacto de cuentas no oficiales, es importante dar aviso al banco para que las pueda reportar.