El CEF llama a concurso para cubrir horas cátedras

La Rectoría del Centro de Educación Física No 3 “Prof. Hugo Mario La Nasa” de la ciudad de Concepción del Uruguay, Departamento Uruguay, convoca a Concurso de adjudicación de horas cátedras, en el marco del Acuerdo Paritario /Reglamento de Concursos ResoluciónMinisterial No 783 M.T. (Resolución 1000) y Circular No 8 /21 de Jurado de Concursos, Lunes 07 de Marzo.

PRIMER LLAMADO

-03 hs de Educación Física (afectado habilidades motoras), Suplente, Turno tarde.-

Horarios:

Lunes y Martes: 18 a 19 hs.

11 hs. Inc. a – d,

11:15 hs. Inc. e – f,

11:30 hs. Inc. g – h.

Los aspirantes deberán presentarse en el lugar y horario indicado por grupos con Credencial de Puntaje, DNI y (de corresponder) Constancia de personal perteneciente al establecimiento. Quienes participen sin Credencial de puntaje (inc. c y d) deberán presentar títulos o Constancia de Títulos Registrados en la Dirección de Recursos Humanos CGE. Los docentes de riesgo participaran del acto concursal a través de un representante con la documentación correspondiente.

En caso de Reserva de Derecho deberá presentar la Solicitud de Credencial de Puntaje o nota de reclamo realizado a Jurado de Concurso con sello de recepción de la misma de fecha anterior a la convocatoria.