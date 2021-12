El CEF N°3 Campeón de la Copa de Oro Masculina

El gimnasio «Dr. Aberto René Salem» del CEF Nº 3 se jugaron los encuentros de semifinal y finales de la Liga Uruguayense de Voleibol que organizan la Dirección de Deportes Municipal y los clubes participantes.











En la rama femenina hubo consagración en la Copa de Plata donde Zaninetti venció a Gimnasia y enla Copa de Bronce donde Bajada Grande superó a Lanús B. La Copa de Oro se jugaba en la noche del lunes entre Rivadavia y Villa las Lomas A.

En Rama Masculina, el Cef N°3 se quedó con la Copa de Oro al vencer a Villa las Lomas en la definición.

Rama Masculina

SEMIFINAL 1: CEF 3: 2 VS Zaninetti A: 0 (25/23 – 25/16), SEMIFINAL 2. Villa las Lomas A: 2 vs Rivadavia: 0 (25/10 – 25/16).

FINAL COPA DE ORO: CEF 3: 3 vs VILLA LAS LOMAS A: 2 (19/25 – 25/20 – 25/22 – 16/25 – 15/10).

COPA DE ORO MASCULINO: Campeón: CEF 3, Subcampeón: Villa Lomas A, Tercer Puesto: Zaninetti A, Cuarto Puesto: Rivadavia.

Rama Femenina:

FINAL COPA DE BRONCE FEMENINO: Bajada Grande: 2 vs Lanús B: 0 (25/23 – 25/23).

FINAL COPA DE PLATA FEMENINO: Zaninetti: 2 vs Gimnasia y Esgrima: 1 (25/21 – 19/25 – 15/11)

COPA DE BRONCE FEMENINO: Campeón: Bajada Grande, Subcampeón: Lanús B

*COPA DE PLATA: FEMENINO, Campeón: Zaninetti, Subcampeón: Gimnasia y Esgrima