El cementerio en ciudad sigue sin abrir al público

Desde que se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, se dispuso el cierre de las puertas del cementerio al público. Sin dudas muchos vecinos piden la apertura con ciertos recaudos, pero aún no hay definiciones.

En distintas partes del mundo se ha escuchado esta afirmación: “La pandemia mata dos veces. Primero te aísla de tus seres queridos justo antes de morir y después no permite que nadie tenga un cierre emocional”. A la angustia de no poder realizar sepelios, se le suma la imposibilidad de acompañar en el cementerio a realizar una despedida. En nuestra ciudad esto se sufre mucho, y lo manifiestan vecinos a diario. Además de no poder participar de entierros, los uruguayenses no pueden concurrir al Camposanto donde descansan familiares y seres queridos, tal como ocurre en la gran mayoría de las ciudades argentinas.

Ana Almeida, la responsable del cementerio municipal de Concepción del Uruguay, dialogó con La Prensa Federal, y señaló que: “Por el momento el Cementerio municipal se mantendrá cerrado, seguimos con el protocolo dado por la intendencia que se adhiere a las leyes del Ministerio de Salud Pública de la Nación y de la Provincia”.

El cementerio de la ciudad no es el único que se mantiene cerrado, también lo hacen todos los de la provincia a excepción de algunas ciudades como Basavilbaso y Colón, que les permitieron que ingresen personas en grupos muy reducidos y con horarios restringidos. “A mí el Intendente no me permitió la reapertura. Si en algún momento ordenan que abramos, los horarios serán de lunes a viernes posiblemente, y con pocas personas adentro”, afirmó.

Generalmente, a los cementerios concurren personas de edad alta, y son a ellos a quienes se busca resguardar del Covid-19 porque están continuamente arriesgándose al contagio. “Me han mandado mensajes preguntándome por qué no lo pueden abrir si justamente es un lugar grande en el cual el distanciamiento se cumple. Me duele en el alma porque veo que hay mucha gente afuera de los portones pero lamentablemente tengo que ser estricta porque es la manera de protegerlos”, mantuvo.

Recordemos que en las 8 hectáreas del cementerio municipal de Concepción del Uruguay existen 388 panteones familiares, más de 5.400 nichos, casi 5 mil fosas y más de mil urnarios. Una gran cantidad de familias espera la reapertura del cementerio para llevar flores, o simplemente realizar una visita de una fuerte carga emocional, contenida desde hace más de 70 días.

Dengue

En el Cementerio se han logrado grandes avances con respecto a la prevención del dengue, con una iniciativa de reemplazar las aguas de los floreros por arena que se viene desarrollando desde hace 4 años y que incluso se aprobó una ordenanza en tal sentido en 2016. “En este momento eso fue una de las cosas que pudimos terminar de fortalecer, también ayudó que el público no vaya. Lo que se hizo fue incentivar justamente la campaña de descacharrizar las cosas del cementerio, sin tirar nada. Apelamos a cambiar los frascos de agua por arena. La mayoría de la gente respondió bien y decidió suplantar”, sostuvo.

Por último, la arquitecta contó que se están realizando mejoras en la oficina. “Trasladamos lo que hay en las oficinas a la capilla. Nos falta poquito de obra y volveremos otra vez con una mejor atención para cuando sea la reapertura. Ojalá pase pronto, pero si hoy me preguntás, sigo sin tener la novedad de la misma”, cerró.