El ciclo “Latir Concepción del Uruguay” abordará el tema VIH

“¿Quién tiene VIH?: diversidad sexual y pandemias” será el tema de la primera de una serie de charlas organizadas por el Consejo de la Juventud y Casa Patria Grande. Se realizará este viernes en Plaza San Martín a las 19.30hs.

Comienza el ciclo de charlas “Latir Concepción del Uruguay”, organizado por el Consejo Municipal de la Juventud y Casa Patria Grande, con acompañamiento de las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social de la Municipalidad.

Se trata de una serie de charlas que se desarrollarán durante octubre, una cada fin de semana. La primera será este viernes bajo el título “¿Quién tiene VIH?: diversidad sexual y pandemias”. Será desde las 19.30hs. en Plaza San Martín, donde expondrá Lucas Fauno, quien es periodista, escritor y activista VIH+con la moderación de Marina Amabile, periodista y productora radial.

VIH y Covid-19

Tras 40 años de la primera alerta sobre el Virus, el escritor, periodista y VIH positivo, Lucas Fauno, expresó: “En un año y medio hubo una respuesta al Covid que se está desarrollando. Me alegra muchísimo porque yo soy parte de eso también, pero me hace mirar para atrás y pensar por qué se tardó tanto para una respuesta sobre VIH y Sida; y tiene que ver con quién lo tiene y por qué lo tiene. Entonces cuando hablamos de VIH y Sida no hablamos solamente de algo fisiológico, estamos hablando de estructuras sociales, de una respuesta (o quizás una no respuesta) política”.

Casa Patria Grande

Nació con el fin de fomentar la integración regional y promover el encuentro cultural de las juventudes latinoamericanas para fortalecer una América Latina unida. Partiendo desde el diálogo como método de resolución del conflicto, pregona “la política del encuentro y la cooperación para volver a la senda de la integración”.

Cuenta con centros de estudios sobre investigación, formación, articulación, y nuevos liderazgos. Este año fue incorporada como miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLaCSo). Esta organización es la mayor red global de las ciencias sociales y las humanidades con perspectiva latinoamericana y caribeña.