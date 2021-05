El City cayó ante Chelsea y no pudo festejar el campeonato

El equipo de Guardiola necesitaba ganar para consagrarse, pero perdió 2-1 ante el equipo que enfrentará en la final de la Champions. Agüero fue titular y falló un penal.



Con Sergio Agüero como titular, Manchester City cayó 2-1 ante Chelsea y no pudo conseguir los tres puntos que necesitaba para consagrarse campeón de la Premier League. Raheem Sterling, a los 44 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el equipo de Pep Guardiola, mientras que Hakim Ziyech y Marcos Alonso, a los 17 y 47 del complemento, dieron vuelta el resultado. El Kun pudo haber marcado el 2-0 sobre el final de la etapa inicial con un penal, pero intentó picarla y lo erró.

El primer tiempo fue parejo y no tuvo un dominador claro. Así, el primer gol llegó casi sobre el cierre, cuando Gabriel Jesus aprovechó un mal calculo de Andreas Christensen dentro del área y tocó al medio para que Sterling definiera luego de un mal control de Agüero.

Apenas unos segundos después, Billy Gilmour le cometió penal a Gabriel Jesus y el Kun fue por la revancha. El argentino eligió picarla, pero el arquero Edouard Mendy le adivinó la intención, se quedó parado al medio y contuvo sin problemas el remate.

En el complemento, Chelsea encontró el empate gracias a una gran jugada colectiva definida por Ziyech con un remate preciso desde la medialuna que se metió junto al palo izquierdo de Ederson Moraes.

A partir de la igualdad, la visita creció en su nivel de juego y empezó a preocupar al City. Lejos de conformarse con el empate, el equipo de Thomas Tuchel no cesó nunca en su búsqueda y el premio le llegó en el tiempo adicionado: Timo Werner llegó hasta el fondo por la derecha, tiró el centro atrás y Alonso definió con algo de fortuna.

Con el triunfo, Chelsea quedó tercero y le ahogó el grito de campeón a Manchester City, que tendrá la posibilidad de consagrarse la próxima fecha, cuando visite a Newcastle. Los de de Guardiola y los de Tuchel volverán a verse las caras el sábado 29 de mayo en Estambul, Turquía, cuando disputen la final de la Champions League.