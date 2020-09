El Comité de Emergencia situó epidemiológicamente en la “Zona N°3” a Concepción del Uruguay

El Comité de Emergencia Sanitaria de Entre Ríos (COES) detalló la situación de las diversas localidades de la provincia que presentan casos de coronavirus. De acuerdo al informe Paraná y Gualeguaychú se mantienen como zonas con transmisión comunitaria sostenida.

Mientras tanto, Crespo, Diamante, Ramírez, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Concordia, se encuentran dentro de la Zona 3, que corresponde a la denominada “Zona con transmisión local con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria”.

Esta categoría incluye a las comunidades donde “se han detectado uno o varios conglomerados, relacionados o no, con casos confirmados en los últimos 7 días, que no presentan nexo epidemiológico definido. Casos aislados de posible transmisión comunitaria. Más de dos conglomerados de casos no relacionados”.

Más allá de que esta es la fase previa a “Zona de transmisión comunitaria”, no hay que alarmarse. Concepción del Uruguay tiene la situación epidemiológica controlada, ya que el rango de nuevos contagios abarca de uno a tres, mientras que otras localidades en la misma categoría, como Diamante, registran más de 15 contagios diarios.

Mientras tanto, otras 23 localidades integran otro grupo que es el de “Zonas con casos esporádicos o transmisión local por conglomerados/brotes controlados”: Villaguay, Chajari, San Benito, Villa Libertador San Martin, Santa Elena, Oro Verde, Rosario Del Tala, Viale, Aldea Valle María, La Paz, Basavilbaso, Colonia Avellaneda, Federal, Cerrito, Urdinarrain, Victoria, Aldea María Luisa, Nogoyá, Villa Paranacito, Hernández, Seguí, 1° De Mayo, General Racedo

En tanto, según el reporte, el resto de las localidades entrerrianas no presentan casos o los mismos son importados.