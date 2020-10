El Consejo General de Educación estableció nuevas pautas para cerrar el ciclo lectivo

Por medio de la Resolución N° 2.612 el Consejo General de Educación (CGE) estableció los lineamientos para recuperar las trayectorias escolares discontinuas debido a la emergencia sanitaria.

Comprendiendo que es fundamental fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes que no lograron sostener la continuidad pedagógica durante la suspensión de clases presenciales, el CGE estableció una serie de pautas entre las que se indica que quienes hayan sostenido el vínculo con la escuela realizando las diferentes actividades y propuestas virtuales, podrán terminar las clases el 30 de noviembre. Mientras que, quienes por diferentes motivos no hayan alcanzado los logros de aprendizaje previstos, no pudieron cumplimentar las actividades solicitadas o tuvieron discontinuidades, tendrán la posibilidad de seguir trabajando hasta el 16 de diciembre.

Por su parte, la directora de Planeamiento Educativo, Claudia Azcárate indicó que “el objetivo de esta resolución es brindarles herramientas a las instituciones educativas para la organización institucional del cierre de esta primera parte de la unidad pedagógica 2020 – 2021”.

Asimismo, explicó que “estos períodos de trabajo que proponemos en diciembre y febrero / marzo tienen la finalidad de intensificar y fortalecer los procesos de aprendizaje. La idea es generar condiciones de enseñanza y aprendizaje para el 2021, poder comenzar con la segunda parte del ciclo con menos heterogeneidad de situaciones. Si bien sabemos que cada estudiante tiene una trayectoria particular, que todas son diversas, nuestra intención acompañar a aquellos que han tenido mayores dificultades”.

En este marco, el organismo educativo de la provincia resuelve:

Continuidad del desarrollo de propuestas de enseñanza y aprendizaje

La reorganización de la enseñanza recuperará aquello que se considere altamente formativo por sobre lo meramente escolar, seleccionando lo fundamental, contemplando la priorización y secuenciación de contenidos de cada ciclo, la coordinación intraciclos, la posibilidad de producir diversos agrupamientos al interior de un ciclo con fines específicos de enseñanza, la explicitación de los núcleos centrales de las disciplinas y áreas para producir aprendizajes significativos, el reconocimiento de las condiciones de la heterogeneidad existentes en el punto de partida para generar condiciones de mayor igualdad y así superar las dificultades existentes.



Realización de un análisis situacional institucional

Las instituciones educativas de primario y secundario en todas sus modalidades, a través de los y las docentes, identificarán a los y las estudiantes que, habiéndose inscripto la institución, no han participando en las actividades programadas o han sostenido trayectorias discontinuas a fin de promover procesos de revinculación .

Evaluación formativa de los procesos

Las instituciones entregarán el último informe evaluativo conceptual a las familias y estudiantes, a fines de noviembre a quienes durante el transcurso del año han adquirido las capacidades, competencias y saberes planificados.

Finalización del año lectivo

Los estudiantes que han alcanzado los logros de aprendizaje previstos, finalizarán las clases el 30 de noviembre de 2020, con excepción de aquellos cursos que puedan retomar el cursado presencial quienes cumplirán el periodo previsto en el calendario escolar, finalizando las clases el 16 de diciembre del 2020.

Primera instancia de recuperación de la trayectoria escolar

Aquellos estudiantes que, a diciembre no han logrado lo planificado, tendrán otra instancia sugiriendo como marco ordenador para la planificación de las actividades, la utilización de los materiales curriculares producidos por las direcciones de Nivel y Modalidades, la Dirección de Información, Evaluación y seguimiento del Consejo General de Educación y, fundamentalmente, de los acuerdos curriculares institucionales construidos por los equipos docentes en las Jornadas Institucionales.

Segunda instancia de recuperación de la trayectoria escolar

Aquellos estudiantes que a diciembre no han logrado lo planificado, tendrán otra instancia, sugiriendo como marco orientador para la planificación de las actividades, la utilización de los materiales curriculares producidos por las opciones del nivel y modalidad es la Dirección de Información evaluación y planeamiento del Consejo General de Educación y, fundamentalmente, de los acuerdos curriculares institucionales construidos por los equipos docentes de las Jornadas Institucionales.

Promoción acompañada

Los estudiantes que, aun habiendo participado de las distintas instancias de fortalecimiento de los aprendizajes, no hayan conseguido apropiarse de los saberes y capacidades esperados, comenzarán la segunda parte de la unidad pedagógica 2020 – 2021 bajo la figura de promoción acompañada.

Reingreso

Los estudiantes que no han mantenido la continuidad pedagógica durante 2020, podrán reincorporarse durante el 2021 retomando el curso en el que estaba al producirse la desvinculación.

Calificación de la trayectoria escolar

Teniendo en cuenta, el año excepcional de no presencialidad, los estudiantes han sido evaluados con valoraciones y apreciaciones cualitativas. Para cumplimentar el título analítico del nivel secundario se completará cada espacio curricular aprobado con “aprobado”.

Roles y funciones docentes para la recuperación de las trayectorias escolares

Las comunidades educativas desarrollarán un conjunto de estrategias pedagógicas didácticas y organizacionales integrales para cumplimentar las diferentes instancias establecidas en los ítems anteriores, contextualizadas en las características sociales y culturales de la comunidad educativa, el personal docente de la institución, los estudiantes de las carreras de formación docente participantes.

El Consejo General de Educación acompañará este procesos con elaboración de materiales educativos y documentos con orientaciones específicas para los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.

Seguimiento y monitoreo de las experiencias institucionales

Los supervisores realizarán un seguimiento de las acciones programadas para la recuperación de los y las estudiantes con discontinuidades, presentando informes a las Direcciones Departamentales de Escuelas y éstas a las direcciones del Consejo General de Educación, a efectos y analizar los resultados obtenidos y efectuar las modificaciones que fueran necesarias para lograr mayor inclusión en el sistema educativo. En el caso de las Escuelas pertenecientes a la Dirección de Educación de Gestión Privada los informes deberán presentarse a dicha Dirección.