El deporte protagonista en la Fiesta de la Playa

Trece actividades deportivas se desarrollarán como parte de la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2022. Será desde el 15 hasta el 25 de enero. Banco Pelay será el epicentro de la mayoría de las actividades, salvo el ajedrez y el kitesurf que serán en la Isla del Puerto.

El Fútbol Playa Femenino disputará su 9na Copa en Banco Pelay.



Además de la habitual programación artística, que ya es reconocida como destacada en la provincia, el deporte como cada año de la fiesta, también protagonizará una amplia programación como parte de la Fiesta Nacional de la Playa de Río.

Será del 15 al 23 de enero en Banco Pelay, a excepción del ajedrez y el kite surf las únicas actividades a realizarse en la Isla del Puerto.

La agenda deportiva es la siguiente: · 31° Seven Internacional de la Playa de Rugby, 11° Torneo de Hockey Five Arena, 15° Torneo de Beach Vóley de Cuartetas, 2° Regata de Canotaje y Sand Up Fiesta de la Playa, Regata de Optimist y Clase Láser, Regata de Veleros PHRF Fiesta de la Playa, Torneo de Tejo Fiesta Nacional de la Playa, Concurso de Pesca Deportiva Fiesta de la Playa, 9° Torneo de Fútbol Playa Femenino, Encuentro de Beach Handball, Exhibición de lucha de playa, III Torneo de Ajedrez Fiesta de la Playa (en la Isla del Puerto), Exhibición de Kitesurf (Isla del Puerto)..

Por contactos con la Subcomisión de Deportes de la Fiesta: 3442526427 – deportesfiestadelaplayacdelu@hotmail.com.