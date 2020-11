El Día de la Enfermera y la Semana del Prematuro en un contexto de pandemia

Cada año, la Semana del Prematuro y el Día de las Enfermeras y Enfermeros son celebraciones acompañadas de un importante trabajo de concientización. En contextos de pandemia, el abordaje ha sufrido cambios de cara a ofrecer una mejor atención.

Como siempre ocurre en las crisis sanitarias, las enfermeras han estado en la primera línea para combatir la pandemia de coronavirus. Desde brindar atención a pacientes hospitalizados hasta participar activamente en otras intervenciones las enfermeras han trabajado las 24 horas para proteger la salud y el bienestar de la sociedad.

Lo mismo ocurre con la atención prenatal y de partos, siendo un servicio de vital importancia y que, considerando la pandemia, ha tenido que ajustar severamente los protocolos que eviten contagios a estos pacientes.

En ese marco, en una entrevista con La Prensa Federal, integrantes del equipo médico y administrativo de la Cooperativa Médica explicaron el trabajo realizado a partir de un trabajo interdisciplinario de la institución, los protocolos establecidos y de qué manera se ha desarrollado la Semana del Prematuro en el contexto que atravesamos.

En primer lugar, el apoderado legal y encargado del área de Maternidad y Neonatología de la Cooperativa Médica Alejandro Ragone, explicó el trabajo desde el inicio de la pandemia: “Lo que pasó es que en marzo nos encontramos con la pandemia, fue caótico porque todos desconocíamos protocolos, procedimientos, etc. Con un ministerio de salud ya activo, en abril, fuimos implementando distintos protocolos y tareas; y a esta fecha con el virus activo en la ciudad, y con la disponibilidad de camas que hay, lo que se hace es que lamentablemente se va evaluando el día a día”.

“Teniendo en cuenta que nadie está exento y pueden contraer el virus, debimos suspender algunas cirugías, las que siguen o las anteriores según el personal que pueda contagiarse. Se hace dificultoso programar a largo tiempo. Antes era más fácil, existían cirugías programadas con un mínimo de un mes y ahora es imposible”, agregó; y profundizó: “Lo que sí trabajamos con más recaudos es la derivación de pacientes. Generalmente los pacientes que se derivan son pacientes que requieren cirugías de alta complejidad, la Cooperativa Médica está especializada en cirugías Cardiológicas Intervencionistas y Hemodinamia de alta complejidad; que en la costa del Uruguay se realizan en Concordia y en Concepción del Uruguay”.

“Por ejemplo si te debés operar de urgencia en Concordia o en Gualeguaychú puede que tengas que ingresar al Hospital Urquiza o a la Cooperativa Médica. A posteriori, a la vuelta de todo esto se organiza a ese paciente con diversos protocolos en la previa y en la estadía”, aclaró.

Neonatología y Maternidad

Otros de los sectores más vulnerables y por tantos más protegidos durante la pandemia es el relacionado al control prenatal, al parto y recién nacidos. En este sentido el Dr. Jorge García, y las doctoras Griselda Pérez y Florencia Pepe del Área de Maternidad y Neonatología brindaron detalles del trabajo realizado.

En primer lugar, el Dr. García señaló: “En la pandemia obviamente hubo que adaptar todos los protocolos desde Nación y desde provincia para mantener, respetar y cuidar las condiciones de los partos, la recepción de los recién nacidos y sobre todo el trabajo que se hace en el conjunto que se hace en la Terapia Intensiva Neonatal. Entonces se fueron adaptando todos los protocolos, para utilizarlos en nacimientos y recién nacidos. Todo esto implicó un trabajo desde la parte administrativa, de la parte de enfermería y de la parte médica”.

“En los trabajos lo que se trata de hacer fundamentalmente es proteger al recién nacido para evitar contagios en el caso de que puedan estar cursando alguna infección sintomática o asintomática y en el caso del personal de salud que también es importante la protección; usar todas las herramientas de seguridad e higiene específicos, y dentro de estos tratamos de respetar el contacto de los bebés con sus padres, respetar lo que dicen los protocolos de la separación mínima que tiene que haber entre los pacientes y posibles contagios, y los equipos de protección que tiene que usar cada uno, ya sean los padres o personal de salud”.

-¿Cuáles fueron los mayores desafíos?

Dra. Griselda Pérez: -“El mayor desafío fue el tratar de atender los cuidados de salud y en ese cuidado al principio haber limitado un poco a los padres en el acercamiento. Hay una ley que dice que el padre tiene que acompañar a la madre en el parto dentro de lo que es el parto respetado y como parte de su familia, pero también en época de COVID19 debíamos respetar el cuidado de la salud de la familia, del personal y teniendo en cuenta un lugar tan chico como es la sala de parto donde no podemos respetar las distancias, tuvimos que adaptarnos”.

“Fue difícil, había que explicarles a los padres; nosotros también tuvimos que aprender porque era todo nuevo para todo el mundo. Por ahí sabíamos que teníamos recursos pero los padres no; y no porque no nos daban sino porque usamos todo doble para protegernos. La Cooperativa nos dio la posibilidad de contar con los equipos de protección. Lo pudimos llevar lo mejor posible y lo pudimos adaptar incluso hasta ahora que han cambiado los protocolos y los padres pueden ingresar también”, agregó la profesional.

Dr. García: – “Otro desafío también como institución privada que trabaja con obras sociales fue el de recursos de cuidados no reconocidos. No está valorizado en las obras sociales y eso demandó el explicar a los padres estas limitaciones. Por ejemplo, yo tengo que aislar a un paciente sospechoso en una habitación exclusiva y la obra social no lo cubre, para una institución privada es un costo extra que se respetó en cada situación, y para cada paciente, pero con trabajos no reconocidos muchas veces”.

“También tuvimos que hacer hisopados cuando ingresaban personas de zonas de circulación del virus. Y se respetó bien, se cumplieron los protocolos y funcionó porque a nueve meses del inicio de la pandemia en la Maternidad no hemos tenido infecciones de pacientes: ni de madres, ni de bebés”, señaló.

Un trabajo sin descanso

Pese al contexto y aun atendiendo los temores generados por la pandemia de parte de las y los pacientes, el servicio trabajó ardua y constantemente desde el inicio, lo que demandó un trabajo extra de adaptabilidad a nuevos protocolos y formas de trabajo.

Al respecto, el Dr. García explicó: “En ningún servicio de la salud tanto en el público como privado se vio resentida la atención por la pandemia, ya que se cumplieron todos los protocolos de atención del caso, pudiendo brindar la misma calidad de atención”.

Consultados específicamente sobre la tarea en relación a los recién nacidos, la Dra. Pérez consideró: “Acá lo que nos favoreció trabajar en el privado es que la Cooperativa compró ecógrafos portátiles que nos permite con interconsultores de Cardiología como el Dr. Martén y el Dr. Hugo Parra, vienen a hacer ecografías y eso es un avance importante, porque no debemos salir con los prematuros en búsqueda de ecógrafos”.

“Por otro lado las interconsultas con otros especialistas se siguen realizando acá, de oftalmología, fonoaudiología; y lo que hacíamos afuera con Neurología lo logramos hacer vía internet: nosotros hacemos los estudios y los mandamos por computadora al neurólogo para tener los resultados. Empezamos a usar lo virtual como una herramienta importante”.

Semana del Prematuro

En cuanto a las actividades en este marco, la pediatra Dra. Florencia Pepe, explicó: “Esta semana, a diferencia de otros años fue muy virtual. Tuvimos que adaptarnos”.

“La Jefa de Enfermería hizo una página de Facebook: ‘Neonatología Cooperativa Médica’ – porque cada año se citaba a los bebés prematuros y sus mamás en alguna plaza para una fiesta de cierre de la Semana del Prematuro- , y lo que se hizo fue proponer a cada mamá publicar su experiencia, una foto de su bebé prematuro y cómo está hoy. La verdad que fue muy virtual el homenaje a los prematuros, hubo que adaptarse a la parte virtual, pero igualmente hubo mucha repercusión, participaron muchas mamás, y pudimos de igual manera concientizar y trabajar en esta semana”, señaló.

La enfermería en primera línea

A su turno, Claudio Boujon, jefa de Enfermeras de Maternidad y Neonatología, contó sobre el trabajo para las enfermeras y enfermeros; y el desafío que representó : “Actualmente se trabaja en el Área de Neonatología con todos los equipos de protección para cada procedimiento que se realiza con neonatos, también con lo que es el personal se toman medidas de precaución y de cuidados y en el área de Maternidad. Las oportunidades donde se han tenido que abordar casos sospechosos, se han cumplido todos los protocolos cuidado la salud de pacientes y de los profesionales”

“Además la Cooperativa cerró esta parte de la Cooperativa donde funciona Neonatología y Maternidad porque obviamente se recibía mucho COVID19 y nosotros en ese aspecto quedamos aislados, manteniendo el aislamiento tanto de la madre, como el bebé y el personal. Creo que eso ayudó mucho a mantener libre de coronavirus en este sector hasta ahora”, añadió.

Por último, concluyó: “Sentimos que hemos trabajado muy bien, por suerte tenemos un equipo interdisciplinario que siempre está predispuesto al buen trato con la gente. El paciente se siente muy cómodo, se le explica cada vez que ingresa sobre con qué protocolos se va a encontrar al ingresar. Si son mamás que vienen a intervenciones quirúrgicas se les adelanta con qué se van a encontrar también. Facilita mucho la comunicación con pacientes, y la hemos tenido”.