El Estadio Único de La Plata sede del Torneo de Verano

Cuatro equipos argentinos Boca, Independiente, San Lorenzo y Talleres disputarán una competición que además tendrá a Colo Colo y Universidad de Chile. Iba a ser en San Juan, pero se cambió a La Plata. Las fechas y todos los cruces a partir del 14 de enero.

Los equipos argentinos están en receso luego de una exigente temporada 2021 llena de emociones y competencia pura. Sin embargo, dentro de poco cada uno deberá retornar a los entrenamientos de pretemporada con tal de ponerse a punto para lo que se viene en el año entrante.

La disposición del mini-campeonato serán dos grupos de tres equipos en cada uno de ellos, es decir, dos triangulares. El Grupo A está encabezado por Boca, quien se medirá ante los conjuntos chilenos. Por el Grupo B, Independiente, San Lorenzo y Talleres jugarán entre sí y gracias a eso habrá con seguridad un equipo de Argentina en la final.

El fixture: Grupo A, Viernes 14 de enero – 21.00: Colo Colo vs. Universidad de Chile , Lunes 17 de enero – 21.00: Boca vs. Colo Colo. Jueves 20 de enero – 21.00: Boca vs. Universidad de Chile

Grupo B: Sábado 15 de enero – 21.00: Independiente vs. San Lorenzo . Martes 18 de enero – 21.00: Talleres vs. Independiente. Sábado 22 de enero – 21.00: Talleres vs. San Lorenzo

La final se jugará el martes 25 de enero a las 22 y la disputarán el ganador del Grupo A contra el ganador del Grupo B, que tiene a un argentino asegurado en la definición.