El Femenino se juega este viernes en San Marcial

Este fin de semana largo, habrá doble fecha para el torneo liguista del fútbol femenino de nuestra ciudad y alrededores. El Apertura que tiene como únicas líderes a las chicas de Almagro, tendrán un duro cruce con Depro que es una de las revelaciones. San Marcial por u parte jugará con Deportivo Concepción.

Foto Deporte Digital



En tanto para el lunes está previsto recuperar la 7ª fecha del torneo a jugarse en el estadio ‘Núñez’ de Gimnasia y Esgrima.

Viernes 17: – Cancha de San Marcial: 10:00: Atlético Uruguay vs Atlético Concepción, 11:20: Gimnasia vs Estrella del Norte, 12:40: Parque Sur vs Engranaje, 14:00: Almagro vs Depro, 15:20: María Auxiliadora vs Lanús, 16:40: San Marcial vs Dep. Concepción.