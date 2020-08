El fiscal Marijuan a favor de la reforma judicial

El fiscal federal Guillermo Marijuan se expresó a favor de la reforma judicial, al menos de la cuestión penal sobre la que entiende. Esta semana el proyecto volverá a analizarse en el Senado.



“Estoy a favor de una reforma, todo lo que sea avanzar hacia un sistema acusatorio a mí me parece que está bien”, y agregó que “está en sintonía con lo que hacen los países más avanzados del mundo”.



Fue cauto sobre la iniciativa y llamó a que “la crítica debe hacerse una vez que se proyecte, porque todavía no se sabe que se va a proyectar, no voy a hacer una crítica de algo que todavía no se conoce”.



También defendió al integrante del denominado Consejo de Mejoramiento de la Calidad Institucional Carlos Berardi, también abogado de Cristina de Kirchner: “Tengo la mayor consideración y respeto por Berardi, fue quien me hizo entrar en tribunales, fue profesor mío en la facultad, es mi amigo y sé que cualquier aporte que pueda hacer él será jurídicamente interesante”.



El fiscal federal, en diálogo Radio con Vos, se refirió en otro momento de la entrevista a la polémica por las abultadas jubilaciones en el Poder Judicial: “Nosotros tenemos jubilaciones muy elevadas, pero también tenemos aportes jubilatorios muy elevados”.



Sobre la incorporación de las nuevas fiscalías y juzgados previstos en el proyecto, opinó: “Todavía no evaluamos donde va a funcionar, es prácticamente imposible porque no hay lugar, En el cuarto piso (de Comodoro Py) no entra ni un lápiz”.



“No conozco a los ministros de la Corte, no puedo decir si estuvo bien o mal que no hayan ido a la presentación de la reforma”, consideró sobre la ausencia de los supremos en la presentación que encabezó el presidente Alberto Fernández.