El Frente Cambia Jujuy consigue 18 de las 24 bancas

Del total de 2.356 mesas habilitadas y escrutadas el 98,39%, la alianza que lidera Morales se impuso con el 41,69% de los votos y aventajó al Frente de Todos-PJ, que obtiene el 13,45%, mientras el Frente de Izquierda y de los Trabajadores se ubica en tercer lugar con 7,53% sufragios.



El amplio triunfo obtenido por el Frente Cambia Jujuy (FCJ) en las elecciones legislativas realizadas el domingo en la provincia le permitirá a la fuerza política que encabeza la Unión Cívica Radical contar con 18 diputados de los 24 que se renuevan este año en la Legislatura local, de acuerdo con el escrutinio provisorio.

Por su parte, el Frente de Todos-PJ se quedaría con las seis bancas restantes, ya que los otros frentes y partidos políticos que participaron de la contienda no llegan al piso electoral del 5% de los votos del padrón electoral.

El FCJ, el espacio que lidera el gobernador Gerardo Morales, se impuso en los comicios del domingo con el 41,69% de los votos, escrutado el 98,39% de las mesas en el recuento provisorio.

“El resultado electoral es inapelable, el FCJ ganó contundentemente las elecciones y vamos a incorporar más legisladores en la Cámara de Diputados”

El espacio -integrado por 26 partidos políticos provinciales y municipales- triunfó con la lista encabezada por el médico infectólogo Omar Gutiérrez, actual coordinador operativo del Comité de Emergencia por el coronavirus.

El frente oficialista aventajó al Frente de Todos-PJ, que obtiene el 13,45% de los votos, mientras que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores se ubica en tercer lugar con el 7,53%, es decir unos 27.381 votos que no le alcanzan para acceder al cargo legislativo y, por esa razón, perdería su representación política en la cámara a partir de diciembre.

A continuación aparecen las listas del Frente Primero Jujuy (7,22% de los votos), Frente Todos por Jujuy (6,51%), del Frente Unidad para la Victoria (5,36%) y del partido VIA (Valores Ideas Acciones) con el 5,06%, de acuerdo con el escrutinio a cargo de la empresa Simecom.

En los últimos lugares el Frente con Toda el Alma (3,02%) Jujuy Puede (2,74%), el Frente Popular Por Vos (2,40%), Frente Juntos por Jujuy (1,44%) y otros cuatro partidos que apenas llegan al 1% de los votos.